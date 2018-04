Mira las reacciones que deja la muerte de García Meza

A sus 88 años, esta madrugada dejó de existir el último dictador de Bolivia, Luis García Meza Tejada, y su deceso genera diversas reacciones entre políticos del país. Muchos coinciden, en que se cerró una etapa lamentable de la historia.

A continuación de tejamos algunas de las reacciones:

Carlos Mesa: 'La muerte de Luis García Meza, testimonia la memoria de un periodo terrible de nuestra historia que él encarnó con dureza y arbitrariedad sin límites".

Samuel Doria Medina: "El Estado hizo su tarea. Encarceló al que viola los DDHH. Contribuyeron ciudadanos que buscaban justicia como Juan del Granado. Bolivia sigue hoy su lucha por la democracia y contra los gobernantes que no respetan el voto: mi compromiso es con esa lucha".

Juan Del Granado: "No tengo ningún comentario al respecto, no me causa ninguna sensación (su muerte)".

Jaime Paz Zamora: "Se fue definitivamente de nuestra historia el pasado del Golpismo Civil Militar Boliviano. Hoy queda la MODERNIDAD DEMOCRÁTICA CÓMO TAREA HISTÓRICA. Con el desafío de continuar su Construcción Institucional, Representativa y Participativa".