Ministros pelean, mientras técnicos acercan posiciones

La reunión de la Comisión de Fronteras entre Bolivia y Chile no comienza con un ambiente de tranquilidad. El encuentro que debería iniciar el deshielo entre ambos países, cuyas relaciones se volvieron a tensar después de 2013, cuando Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya su reclamo por una salida al mar a Chile, empieza con un océano de declaraciones nada pacífico, que se originó en acusaciones del canciller mapochino Heraldo Muñoz y que fueron respondidas por el ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira.

Mientras la comisión de 24 chilenos comenzaba a llegar a Santa Cruz de la Sierra para discutir desde hoy a las 8:30 en el hotel Camino Real con sus pares bolivianos, en un programa de radio de Santiago, Muñoz primero negó que exista una agenda de futuro pactada con su par boliviano Fernando Huanacuni.

El canciller nacional había dicho el domingo, de forma optimista, que se había esbozado una especie de agenda de futuro en la reunión del Mercosur, celebrada la semana pasada en Argentina. Esto fue negado de plano por Muñoz, que exigió a Huanacuni primero que se deberían cumplir los compromisos que se asuman en Santa Cruz de la Sierra antes de pensar en un próximo encuentro.

Las camionetas

Pero el nuevo desmentido no fue la parte más dura de las declaraciones de Muñoz. El director de la política exterior chilena aseguró que subrayó a sus enviados que se resuelva el problema de las camionetas robadas en territorio chileno y que aparecen en Bolivia. “Hubo al menos 10 casos de militares bolivianos vinculados a casos de automóviles robados desde 2010 en adelante. Por eso la Fiscalía, desde 2011 ha realizado 52 solicitudes de información a Bolivia por automóviles robados y en ese periodo Bolivia devolvió 334 vehículos, de un total de 1.496; entonces es un asunto que hay que resolver", dijo al programa radial T13.

Esto molestó a Ferreira, que por la tarde convocó a una conferencia de prensa y calificó de temerarias las declaraciones de Muñoz. Juzgó que el canciller chileno trataba de enlodar a las Fuerzas Armadas con su denuncia. “Nos parece temerario, artero, grosero que se quiera acusar que militares bolivianos estarían, como él ha dado a entender, robando en territorio chileno movilidades (vehículos) chilenas. Eso no es cierto, no ha ocurrido, no tenemos antecedentes", dijo Ferreira, que no ahorró en adjetivos para responder.

El ministro cruceño aseguró que el único incidente se dio en 2015, cuando subtenientes vendieron un auto incautado que había sido robado en Chile, pero aseguró que el vehículo fue recuperado y devuelto. Luego de reclamar que los carabineros de Chile no sean cómplices del contrabando, exigió que si Muñoz tiene pruebas de sus denuncias las haga llegar por los canales respectivos. Agregó que la verdadera intención del chileno es entorpecer la reunión de Santa Cruz, ya que no quiere una relación cordial.

Un encuentro austero

Como en todas las reuniones del Comité de Fronteras -la última se realizó en 2011, en La Paz-, la de hoy será un encuentro a nivel de directores. Ante las crispadas relaciones entre ambos países, que vivieron dos incidentes de frontera en apenas cuatro meses y tienen dos diferendos pendientes de resolución en

La Haya, la agenda es tan ambiciosa como la prudencia aconseja.

Según fuentes que participarán en el encuentro, se tocarán pocos temas. Reinará lo aduanero y migratorio. Se tocará el paso de Tambo Quemado-Chungará, la posibilidad de un control migratorio conjunto, algunos temas de cooperación policial, además del protocolo de incidentes fronterizos que evitará que funcionarios despistados terminen encarcelados.



La temática no irá más allá de la frontera. Los temas que se discuten en La Haya no tocarán la mesa, ya lo descartó Muñoz, pero ni siquiera se avanzará hasta el puerto de Arica, cuya administración y constantes paros son un dolor de cabeza para los exportadores bolivianos. A diferencia de las diatribas ministeriales, la fuente consultada por EL DEBER y que estará hoy en la reunión aseguró que hay un buen ambiente y se esperan avances importantes.



A su llegada a Bolivia, la jefa de la delegación chilena, Ximena Fuentes, cree que una mayor cooperación entre ambos países puede evitar este tipo de incidentes. En declaraciones a EFE, consideró que se debería contar con una muy buena plataforma de información que facilite la cooperación.

Mientras la tensión crece a nivel ministerial, en el hotel Camino Real hay tres salones listos para instalar las comisiones de trabajo. Habrá dos cordones de seguridad y se espera que al final de encuentro se pueda anunciar un nuevo acuerdo de cooperación entre la Policía boliviana y Carabineros de Chile.

Caen cuatro bolivianos con droga en la frontera

Carabineros de Chile detuvieron a cuatro ‘burreros’ que intentaron cruzar por pasos no habilitados con más de 200 kilos de droga. El operativo fue realizado dentro del Plan Frontera Norte que realizan uniformados en la prefectura ‘El Loa'.

De acuerdo a medios chilenos, se trata de uno de los mayores cargamentos decomisados hasta el momento. Según Carabineros, en el sector de quebradas de la zona norte de Calama, lograron ver una cantidad de gente denominada ‘burreros’ que portaban gran cantidad de mochilas.

Pese a la dificultad del terreno, Carabineros logró llegar hasta el lugar y al revisar los bolsos se encontró con 222 kilos 695 gramos de pasta base de cocaína.

Se detuvo a cuatro traficantes de nacionalidad boliviana, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Gracias a esta incautación, se logró sacar de este comercio ilícito 1,1 millones de dosis de droga.