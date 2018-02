El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, afirmó este domingo que la frase "Evo cumple, Tupiza no cumple", emitida por el presidente mientras atendía a damnificados, sólo fue un "chiste". Criticó a quienes usan esas palabras para hacer un "show político".

El pasado jueves, Morales llegó a Tupiza para verificar la situación de desastre provocada por una riada de gran magnitud. Cuando hablaba con una mujer que le pedía cumplir sus compromisos de ayudar a los damnificados, el presidente le respondió "Evo cumple, Tupiza no cumple".

El diputado potosino opositor Gonzalo Barrientos pidió al mandatario que pida disculpas por esa frase. Consideró que las palabras de Morales fueron humillantes y una falta de consideración y respeto.Este domingo, el ministro Zavaleta criticó que a un diputado le importe más el "chiste" del presidente que las tareas de apoyo.

Reprochó que se haga un asunto político de las palabras de Morales cuando hay gente que no sabe dónde dormirá o que no sabe si va a comer. "En este momento tan difícil querer hacer escarnio político por un chiste del presidente, realmente es, no solamente desproporcionado, sino una falta de sensibilidad y una falta de tino humanitario que nos deja sorprendidos y perplejos", dijo en entrevista con los medios estatales.