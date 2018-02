Ministro Romero no ve relevante polemizar con fiscal general

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, restó importancia al nuevo impasse con el Fiscal General, Ramiro Guerrero, a raíz del caso del asesinato Carla Bellot y Jesús Cañisaire, una pareja de La Paz.

La autoridad, en conferencia de prensa aseveró: "para mi no es relevante, no, tengo yo ocupaciones muy complejas, y no es de mi carácter polemizar con las personas ni entrar a un protagonismo mediático".

"Algunas personas últimamente se creen policías, fiscales y jueces a la vez, y ellos son los que dan toda la información, los que dan los casos cerrados o hasta emiten sentencias", dijo ayer Guerrero, a tiempo de diferirse a las palabras del ministro, que dio por resuelto el crimen.

Romero sostuvo que la única diferencia que existe con el titular del Ministerio Público es que es hincha de The Strongest y él presidente de Sport Boys, aunque admitió que sí hay diferencias con el Fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco.

"Tenemos diferencias con el fiscal Blanco, pero no es el único fiscal. No significa que pongamos en una sola bolsa a todos los fiscales de La Paz", aseveró Romero, respaldando las declaraciones del viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, que ayer sostuvo que el investigador "se ha convertido en un representante de los delincuentes", pidiendo su renuncia.