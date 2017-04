Ministro Martínez denuncia que Almagro violó reglamento de OEA

El ministro de la Presidencia, René Martínez, denunció el viernes que en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), del pasado lunes 3 de abril, se conformó un contubernio entre delegados manipulados por el secretario general de ese organismo multilateral, Luis Almagro, para perpetrar un golpe contra la Presidencia Pro Témpore de Bolivia y para generar una declaración ilegal contra Venezuela.

En un boletín institucional, explicó los artículos del Reglamento Permanente que fueron violentados por la maniobra de Almagro:

Recordó que el artículo 57, inciso a) de ese reglamento establece que las decisiones del Consejo Permanente se toman por mayoría absoluta de los votos de sus miembros, que exige 18 como mínimo; por tanto, dijo que la "aprobación" de una decisión por solo 17 países de 34 el ilegal y nula de pleno derecho, no surte efectos.

"El artículo 8, inciso a), establece claramente que es el presidente quien convoca a las sesiones del Consejo Permanente. Almagro improvisó ilegalmente la presidencia de un tercer país sin atribuciones legales", remarca el boletín de prensa.

Dijo que el artículo 6 determina que en caso de ausencia del presidente del organismo, quien asume es el vicepresidente, en este caso el delegado de Haití, pero como éste defendió con firmeza la legalidad y la institucionalidad, también fue excluido y desconocido; sin embargo, la situación es aún más grave pues ninguno de los dos estados estaba ausente, se encontraban en el mismo edificio de la organización, por lo que no hubo ningún impedimento.

También se estableció la ausencia de un número considerable de países en esa sesión, pues solamente participaron 21 de los 34, sin tomar en cuenta la opinión de las 13 delegaciones restantes.

"Bolivia no aceptó las imposiciones de los países que promovían la reunión y tampoco de la Secretaría General, motivo que fue suficiente para que ésta sea desconocida; no defendió un tema, no se negó a convocar a un Consejo, pero exigió ser informada porque está en sus funciones la presidencia del Consejo Permanente, y que las decisiones se tomen entre todos los Estados miembros", señala el comunicado oficial.

El ministro de la Presidencia dijo que Bolivia reafirmó su amplia predisposición al diálogo de concertación y transparencia, posición que no fue aceptada por un pequeño grupo de países que ya tenían la decisión tomada antes de la realización del Consejo Permanente.

"En realidad no hubo golpe en Venezuela, donde sí hubo golpe fue en la OEA, fue un golpe a la Presidencia Pro Témpore de Bolivia perpetrado por Almagro", subrayó.