Ministra vuelve a pedir a médicos que reanuden la atención

La Ministra de Salud, Ariana Campero, exhortó nuevamente hoy a los profesionales de centros médicos a retomar la atención a la población como señalan los acuerdos firmados con el sector movilizado.

“Seguimos exhortando, de forma cordial, a restablecer la atención en los establecimientos de salud y atender a todos los pacientes del país”, manifestó la primera autoridad, después de dotar computadoras a médicos del Bono Juana Azurduy.

Remarcó que el sector movilizado firmó acuerdos, tanto con el Ministerio de Gobierno como de Salud, para cancelar los sueldos del mes de diciembre, según una formula mixta establecida en cada departamento del país.

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Servicios de Salud, aún no se reanudo la atención en consultas externas, por lo que el perjuicio se mantiene en algunas regiones.

“Ya no hay ningún pretexto para no trabajar, el artículo 205 esta derogado, más los Decretos Supremos N.º 3385, 3091 y 3092. Entonces los acuerdos se están llevando adelante, no existe ninguna justificación para cerrar las puertas”, aseguró Campero.

Asimismo, anticipó que su despacho esta dispuesto a instalar una mesa de diálogo con la Confederación de Trabajadores de Salud y escuchar sus solicitudes. Ese sector mantiene su protesta.