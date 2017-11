Ministra dice que Evo escribe sus tuits y que es más viral que Mesa

"Evo lidera no solo la red del Twitter en Bolivia sino lidera lo que son las redes sociales", aseguró la ministra de Comunicación, Gísela López, en entrevista con radio Compañera. La titular salió a defender el liderazgo del primer mandatario.

Con datos comparativos, explicó que "tenemos un presidente que está impactando de forma millonaria en las redes sociales" y manifestó que el indicador del número de seguidores es "superficial". También enfatizó que es el propio jefe de Estado quien escribe los mensajes.

"Claro que sí, por supuesto (que el presidente hace los tuits). Cuando hay errores, el presidente lo reconoce. El presidente está releyendo la historia, se nutre de la historia. A veces hay perspectivas de mirarlo al presidente, que porque viene del campo no sabe, no lee, pero no es así, él es muy interesando en la interpretación de la historia", dijo.

Los datos que compartió muestran que Morales tiene un crecimiento diario en Twitter de entre 400 a 500 seguidores, mientras que Mesa llegaría a 100. El presidente recibe en promedio unos 227.000 'me gusta' y 196.000 retuits; el exmandatario consigue 2.300 y 396, respectivamente.

"Él ha encontrado en Twitter un canal de comunicación, es como una nueva trinchera comunicacional y es impresionante cómo él se adapta, calcula los caracteres y él sabe que su incidencia es mediática, nacional e internacional", detalló la ministra.

Admitió que el hecho que Morales sea presidente "siempre arrastra" más adeptos, pero enfatizó que "Evo tiene un perfil de comunicador innato", a tiempo de resaltar que un 95 por ciento de sus seguidores son reales, frente al 55 por ciento de Mesa.

La polémica surgió por una investigación que muestra al expresidente como el usuario con más seguidores en el país frente a Morales que ocupa el segundo lugar. López considera subjetivo ese dato, tomando en cuenta que Mesa ingresó a esa red hace unos siete años y Evo recién hace un poco más de una gestión.