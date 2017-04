Ministra: Colque no era funcionario de BTV cuando entrevistó a Zapata

La ministra de Comunicación, Gísela López, aseguró el jueves que el periodista José Luis Colque no era funcionario de la televisora estatal 'Bolivia Tv' (BTV) cuando entrevistó en la cárcel de Miraflores a la exgerente comercial de la empresa China CAMC, Gabriela Zapata.



Esa entrevista fue difundida por la televisora privada ATB en febrero último.



"En la fecha en se realizó la entrevista y se difundió la entrevista, el señor Colque no era funcionario de Bolivia Tv, él ingresó al canal posteriormente y estoy pidiendo la información para ver en qué fecha ingresa a trabajar este señor, pero sí tengo la seguridad que el señor Colque no era funcionario de Bolivia Tv", dijo López al portal digital Urgentebo.



El diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, reveló el jueves que Colque y su camarógrafo Cristian Revollo entrevistaron a Zapata, ex pareja sentimental del presidente Evo Morales.



Una de las preguntas que surgió después de que ATB presentó la "entrevista" era quién había producido el material porque la televisora privada negó su responsabilidad en la filmación y el director de ese medio, Jaime Iturri, asumió en su momento sólo la responsabilidad de la edición y su respectiva autorización para que se difunda.

Colque y Revollo ingresaron al penal en dos ocasiones y en promedio entrevistaron a Zapata durante tres horas. El 11 de febrero duró una hora la entrevista y el 15 de ese mes por lo menos dos horas.