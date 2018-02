Ministerio de Justicia denuncia por infanticidio a los padres de la menor muerta en El Alto

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó una denuncia por el delito de infanticidio contra los padres de la niña de dos años y dos meses que murió en El Alto producto de los golpes que recibía.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, informó además que realizarán el seguimiento y otros actuados en distintos casos que también involucran a menores de edad.

Conoce más:

Ayer se conoció que la bebé falleció presuntamente producto de una agresión propinada por su padre. Sufrió un fuerte golpe en el abdomen, ocasionándole un trauma abdominal cerrado policontuso.

Los padres de la víctima, José Alberto C. T. y Belén C. C., fueron aprehendidos debido a que ambos serían responsables de maltratar a su hija, y en las próximas horas serán sometidos a una audiencia de medidas cautelares.

Lea también:

"No podemos tolerar más violencia contra nuestros niños por ello hemos dispuesto llevar adelante el proceso contra los padres infanticidas del bebé en El Alto. Protegeremos a la niña víctima de su propia madre en Santa Cruz y corregiremos errores participando en caso Alexander" (sic), escribió el ministro Héctor Arce en su cuenta en Twitter.

Morales anticipó además que se realizará el seguimiento al caso que involucra a un diputado suplente del MAS, acusado de vejar a una menor de 14 años, que también es su familia, y amenazar a la familia.

Conferencia de prensa de la viceministra: