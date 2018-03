Mesa reacciona indignado por acusaciones en la Guerra del Gas

A través de una nota pública en su blog carlosdmesa.com, el expresidente Carlos Mesa afirmó que él sí presentó testimonio ante el juicio civil que le siguen las víctimas de la Guerra del Gas al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro Carlos Sánchez Berzaín, además precisó que le enviaron un cuestionario y que él respondió.

“El Dr. Thomas B. Becker me visitó en mi oficina a nombre de las víctimas de octubre y me explicó que tanto la acusación como la defensa en el citado proceso, habían acordado hacerme llegar un cuestionario con preguntas única y exclusivamente referidas a mi declaración como testigo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizada el 24 de noviembre de 2009 y a mi libro Presidencia sitiada cuya primera edición se publicó en 2008. Le respondí que aceptaba recibir ese cuestionario. Le pedí que se me hiciera llegar a través del procedimiento jurídico-diplomático pertinente en un caso como este”, señala parte de la nota.

Más adelante refiere que en noviembre de 2017, mediante el TSJ le enviaron un Exhorto Internacional firmado por el juez Barry S. Seltzer del “Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Sur de Florida, División de Fort Lauderdale”, para responder por escrito un cuestionario de 34 preguntas y añadió que en todos los casos las preguntas se referían a si se ratificaba en partes específicas de su testimonio en el juicio en Sucre y fragmentos del libro Presidencia sitiada.

Entonces decidió, junto con su abogado Carlos Alarcón, remitir una transcripción de esas declaraciones además del libro y un video de 110 minutos de duración, “para que sean utilizadas como mi testimonio en el juicio civil que se desarrolla en los Estados Unidos”, aclara.



El juicio

Mientras en el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Sur de Florida, División de Fort Lauderdale, el juicio siguió con la declaración de los últimos testigos de cargo y los abogados esperan que hasta mañana, jueves, se tenga la declaración de los principales acusados y después los testimonios de los testigos de descargo de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.

La nota

Calumniosa

Como una “afirmación calumniosa” calificó el expresidente Carlos Mesa a las acusaciones de Patricio Quispe.



La carta

El dirigente alteño reivindicó el pedido que realizaron para reunirse con Carlos Mesa y que este no quiso recibirlos.