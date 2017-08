Mesa dice que impulsó carretera, pero sin partir al Tipnis

El expresidente Carlos Mesa admitió que durante su gestión impulsó la construcción de una carretera que una a Beni con Cochabamba, pero explicó que el proyecto no debía partir en dos al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Criticó el "falso debate" que promueve el Gobierno entorno a eso.

"El Gobierno ha planteado un falso debate en el que concluye que el dilema está entre carretera y tipnis. No es así. Nadie se opone a una carretera que conecte Beni y Cochabamba", explicó en un artículo publicado en su sitio en internet.

La ministra de Comunicación, Gisela López, lo acusó de tener "doble moral", recordándole que en su mandato firmó un decreto para impulsar la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Alex Ferrier, gobernador de Beni, también criticó la postura del expresidente.

Mesa explica su idea era "una carretera que se construya con un trazo que no parta en dos el parque, que no vulnere su biodiversidad y que, sobre todo, cumpla rigurosamente la ley de medio ambiente, las normas de los parques y áreas protegidas, que siga el mandato constitucional de la consulta informada y de buena fe a las 63 comunidades que habitan el área y que no impulse la frontera cocalera".

A su juicio, la nueva norma promulgada por el presidente Evo Morales "no sólo elimina su intangibilidad, sino que contradice la normativa existente, y se convierte en la punta de lanza para romper la columna vertebral de las políticas ambientales del país".

Esta jornada el primer mandatario escribió en su cuenta oficial en Twitter: "expresidentes y neoliberales rechazan y protestan cuando Beni quiere integrarse y desarrollarse".