Mesa celebra derrota de Correa en Ecuador: alternabilidad es lo más adecuado

El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, se pronunció sobre los resultados del referendo realizado ayer (domingo) en Ecuador y celebró la victoria del "Sí" para acabar con la reelección indefinida en ese país. Dijo que que "el pueblo ecuatoriano con voz soberana decidió que la alternabilidad en el poder es lo más adecuado para una sociedad".

La iniciativa electoral, que fue abrazada por el Gobierno del actual mandatario Lenín Moreno, se presenta como una derrota para Rafael Correa quien hizo una fuerte campaña para que se mantenga lo que él estableció a través de una enmieda hecha en 2015. Más del 64% dijo que estaba de acuerdo en cambiar lo establecido por el expresidente ecuatoriano que ahora ve truncada su posibilidad de volver a presentarse en una futura elección.

"Lo celebro", dijo Mesa quien en Bolivia, se ha manifestado muchas veces en contra de la intención de Evo Morales de volver a ser candidato presidencial y pide respeto para el resultado del referendo del 21 de febrero en el que ganó el NO a la modificación de la Constitución.

El pueblo ecuatoriano con voz soberana decidió que la alternabilidad en el poder es lo más adecuado para una sociedad. Lo celebro — Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) 5 de febrero de 2018

La consulta en Ecuador era la siguente: ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi (vigente) y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015″?

El recuento oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha dado la victoria al "sí" en las siete preguntas planteadas este domingo al pueblo ecuatoriano en consulta popular y referendo, con cerca de un 95 % de los votos escrutados.





Estos son los resultados oficiales dados por la presidenta del CNE, Nubia Villacís:

- Pregunta 1 - Corrupción: Sí 73,7 % / No 26,3 %

- Pregunta 2 - Reelección indefinida: Sí 64,12 % / No 35,88 %

- Pregunta 3 - Consejo Participación Ciudadana: Sí 62,95 % / No 37,05 %

- Pregunta 4 - Lucha contra la pederastia: Sí 73,51 % / No 26,49 %

- Pregunta 5 - Explotación minera: Sí 68,17 % / No 31,39 %

- Pregunta 6 - Ley de plusvalía: Sí 62,98 % / No 37,02 %

- Pregunta 7 - Reserva del Yasuní: Sí 67,28 % / No 32,72 %



Las cinco primeras preguntas forman parte del referéndum y en caso de ser aprobadas implicarían enmendar la Constitución vigente, mientras que las dos últimas integran la consulta y suponen modificar la legislación vigente o introducir nuevos supuestos.