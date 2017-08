Menor producción provoca caída del 50% en transporte de carga

La caída en un 77% del volumen de producción no tradicional para su exportación, en el periodo junio 2014-junio 2017, ha provocado que la carga destinada principalmente a los puertos del Pacífico sea menor en un 50%, lo mismo sucede en el traslado de mercadería de un departamento a otro.



Gustavo Rivadeneira, secretario general de la Cámara Boliviana del Transporte (CBT), sostuvo que el sector se encuentra en emergencia debido a que hay poca carga para transportar y el precio que pagan por el flete es cada vez menor.

Rivadeneira explicó que en el país hay unas 3.500 empresas afiliadas a la CBT que desde hace tres años ven cómo va disminuyendo el volumen de carga, la frecuencia de los viajes y el precio del flete.

Según el dirigente, una empresa con cuatro camiones hasta mediados de 2014 tenía en promedio la posibilidad de transportar al mes unas 400 toneladas (t), pero con la caída en la producción, especialmente de granos, aceites, alimentos y minerales, lo transportado apenas es de unas 200 t.



La disminución del 50% en el volumen de carga, de acuerdo con Rivadeneira, es el resultado de que el aparato productivo del país está parado y eso también está generando que los exportadores, ante la gran demanda de unidades de transporte, paguen menos por el flete.



A manera de ejemplo, el empresario del transporte sostuvo que a principios de 2015 la tonelada de granos llevada desde Santa Cruz hasta Arica (Chile) se pagaba $us 90 y que actualmente los transportistas no cobran más de $us 50 la tonelada.

“El tema es complicado, pues la falta de trabajo ha provocado que muchas personas que tienen un capital opten por comprar un camión y ofrezcan sus servicios de transporte a cualquier precio, lo que se transforma en una competencia desleal”, subrayó Rivadeneira.



Antonio Rocha cuenta con una empresa especializada en transporte de mercadería de exportación, lleva 15 años en el mercado y desde 2014 su flota de camiones (ocho) cada vez realiza menos viajes a la frontera con Chile y Argentina.

Rocha detalló que entre 2012 y 2013 en promedio su empresa llegó a transportar mensualmente hasta 800 toneladas con un pago por flete de $us 2.500.

“Desde 2014 vemos cómo nuestra actividad gradualmente ha ido perdiendo fuerza, pues una de mis unidades al mes realizaba entre cuatro y seis viajes a Arica, ahora apenas llega a dos. Hay mucha competencia, pagan poco y encima no hay carga para transportar”, dijo Rocha.



Una cuestión de precios

Fidel Baptista, expresidente de la Confederación de Transporte Pesado explicó que sector está preocupado por que el precio del flete ha bajado considerablemente.

“Hay avisos que ofrecen fletes desde Arica hasta Santa Cruz por $us 1.200 y $us 1.400, con factura y sin factura, cuando normalmente valen unos $us 2.600”, denunció Baptista.



El transportista indicó que existen demasiadas empresas que ofrecen el servicio de transporte. “El Viceministerio de Transporte debería frenar la conformación de empresas, porque no sabemos de dónde viene su dinero, se incrustan en el servicio transporte fácilmente. Hacen una empresa, compran 10 camiones que cuestan entre $us 90.000 y $us 100.000 cada uno, gastan como $us 1 millón y ni siquiera se investiga de dónde proviene. Nosotros (el transporte) presumimos que muchas de esas empresas son lavado de dinero”, sostuvo.



Baptista además indicó que sus costos se incrementan constantemente, como los de las llantas, que una semana pueden costar $us 300 y a las dos aumentan a $us 350, por lo que sus utilidades desde hace tres años son mínimas.

Otros transportistas, que pidieron la reserva de sus nombres, se quejaron porque no reciben la paga adecuada por las cargas de los proyectos del Estado e indicaron que son contratados a través de ‘forwarders’ (intermediarios).

Menos carga local

Édgar Tola, ejecutivo nacional de la Confederación del Transporte Pesado Nacional (Ceatpenal), señaló que no solo hay menos carga para la exportación, sino que los grandes comerciantes que antes llegaban a Santa Cruz y compraban alimentos, insumos agrícolas y repuestos son cada vez menos.



Tola detalló que hasta mediados de 2015 un comerciante del interior contrataba al mes unos 10 camiones y ahora apenas llegan a cinco y que por 40.000 kilos transportados están pagando a Bs 10 el quintal, cuando antes su precio era de Bs 16.

“La economía está parada. Las industrias están trabajando a la mitad de su capacidad, eso lo podemos notar, pues hay poco para transportar. Mire, antes la cementera Soboce nos pagaba por bolsa de cemento transportada Bs 9, ahora solo te ofrece Bs 7,5 y como hay poco trabajo, no nos queda otra que aceptar esos precios”, lamentó Tola.



A su vez, Juan Yujra, secretario de la regional Santa Cruz de la Ceatpenal, indicó que el sector oleaginoso era el que más camiones ocupaba, junto con la industria cárnica, pero desde 2016 el volumen de producción es menor.

Al respecto, Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, indicó que el sector se encuentra en números rojos desde hace tres años consecutivos, es decir que se está moviendo menos carga de exportación, lo que incide en que hay menos em- pleos y se reduce el flete de los camiones que transportan los productos hasta los puertos.

Barriga sostuvo que la caída del 77%, en el volumen de exportación entre junio de 2014 y junio de 2017 se traduce en 20.000 viajes menos que hacen los camiones hacia los puertos.



Sobre la situación económica, Jorge Arias Lazcano, presidente de la Cainco, sostuvo que se estima que existe un 40% de la capacidad instalada sin ocupar en el sector industrial, por lo que la oferta de carga es menor a la de años anteriores.

Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, precisó que casi todos los grandes sectores de las ventas no tradicionales han caído: oleaginosas (soya, girasol y derivados), azúcar y alcohol, confecciones textiles, joyería, frejol, maderas, palmito y quinua y solamente los lácteos, café, cueros y castaña han crecido en su valor, incluso exportando menores niveles.



Sobre el tema del precio del flete, desde el Viceministerio de Transporte indicaron que el pedido del sector de regular los costos es algo que están analizando, como así también los requisitos para obtener la licencia y el permiso para el transporte internacional de mercadería, para de alguna manera contrarrestar la saturación de camiones.