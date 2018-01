Médicos piden a Romero aclarar los dichos de Campero sobre sanciones

"Hemos sido claros desde un principio, y eso es: día no trabajado no pagado", afirmó hoy la ministra de Salud, Ariana Campero, al reaparecer en la escena pública. Esa declaración ocasionó inmediatamente la reacción del Colegio Médico de Bolivia, que pide al Gobierno aclarar sus dichos porque pondrían en riesgo el acuerdo alcanzado.

Mediante una nota enviada al ministro Carlos Romero, la dirigencia de los galenos sostiene que "los diferentes colegios departamentales en reuniones directivas y asambleas consultivas consideran que el acuerdo está siendo incumplido en el sentido que este punto debiera ser tratado en comisiones sectoriales".

Advierte que en caso no exista una explicación "nuestras bases están determinando volver a las medidas de presión por incumplimiento". Sostienen que dispondrán nuevamente un paro general indefinido.

Tras 47 días de paro y dos jornadas de diálogo entre la dirigencia de los médicos y Romero, se logró un preacuerdo que luego se convirtió en un documento final que puso fin a la protesta para el restablecimiento de la atención a los pacientes.

En conferencia de prensa al momento de presentar el acuerdo, Romero aseveró que el tema de las sanciones por el paro sería analizado por sectores, a tiempo de descartar que exista persecución contra los profesionales en salud.

La ministra Campero dijo esta jornada que las sanciones surgen "no por un tema de vendetta (venganza), hay leyes que se va hacer cumplir. Y en este caso día no trabajado no pagado se va hacer cumplir".

Ella, que no participó de los encuentros que lograron la desmovilización del sector, enfatizó que fueron rigurosos en el control durante el paro y que también se aplican mecanismos de fiscalización para establecer el restablecimiento de la atención.

Carta de los médicos: