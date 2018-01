Médicos devuelven acuerdo y no levantan medidas

El Colegio Médico de Bolivia devolvió el acuerdo que envió el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y observó que no se haya incluido un punto acordado en el acta de preacuerdo. La dirigencia insiste en una cita con la autoridad y descartan levantar las medidas hasta que no se firme el documento.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Anibal Cruz, detalló que el acuerdo enviado por Romero no incluye el "cese a la persecución a universitarios y dirigentes", el cierre de farmacias, descuentos y despidos a médicos que están en paro. El galeno exige una reunión con Romero para analizar este punto.

"Este es el punto seis del acta de preacuerdo. Se lo obvio y lo miramos con extrañeza. Por eso devolvimos el documento y mandamos una carta explicando este aspecto", afirmó Cruz.

Más temprano, Romero dijo que el punto de despidos y descuentos puede ser abordado a futuro con la implementación de una comisión. La dirigencia médica no lo acepta y mientras no se firme el acuerdo final no se levantarán las medidas.