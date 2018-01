Médicos de siete regiones rechazan preacuerdo y Evo lanza advertencia

Los colegios médicos de La Paz, Cochabamba, Tarija, Beni, Chuquisaca y Pando rechazaron el preacuerdo firmado ayer con el Gobierno. Asimismo, dirigentes de Santa Cruz expresaron su disconformidad, de modo que el paro y el conflicto no han encontrado una solución. Mientras que el presidente Evo Morales señaló que, para él, “llegó la hora de acabar con los conservadores que no quieren cambiar la salud”.

La reflexión del mandatario fue realizada la mañana de ayer en el Palacio de Gobierno ante los periodistas. A esa hora parecía que la mesa de negociación, que encabezó el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el presidente de la cámara de Senadores, José Alberto Gonzales; y el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, había logrado en la madrugada frenar la protesta de los galenos, que para ayer ya tenía 41 días de vigencia.

El preacuerdo, que fue suscrito en Cochabamba, establecía la abrogación de los tres decretos que fundamentan la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, y suspendió el artículo 205, que establece penas contra la negligencia profesional hasta junio de 2019.

Morales anunció que el viernes sostendrá una reunión con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) para garantizar la creación de un sistema de seguridad social paralelo al de la caja. “Tengo mucho deseo de cambiar el sistema de salud, esperamos el aporte no solo de nuestros movimientos sociales, sino también de los médicos muy responsables con la vida”, agregó.

Poco después, el Consejo Departamental de Salud de Cochabamba decidió rechazar la propuesta del Gobierno.

La causa principal, explicó la dirigencia, a través un comunicado, fue que el preacuerdo no eliminó el artículo 205, que es la base principal. La decisión se asumió de forma unánime.

Luego fue el turno del Colegio Médico de Tarija, que también se decidió por el rechazo debido a que la suspensión del artículo incluido en la ley del Código de Procedimiento Penal no garantiza que sea derogado, como es la exigencia del sector. La dirigencia de Pando siguió el mismo camino, al igual que Beni, con una argumentación similar.



En Santa Cruz, la dirigencia se radicalizó. La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas emitió un voto resolutivo que advierte que seguirán las medidas de presión y exige la derogación completa del código.



El Colegio Médico de La Paz remarcó que un requisito es la renuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero, quien no participó de los encuentros, en los que Romero intentó lograr un consenso. Aníbal Cruz, representante nacional, señaló que se escucharán los pronunciamientos antes de asumir una posición final.

En la jornada

La Paz

Los médicos de base no recibieron con agrado el preacuerdo. El médico de base del Hospital del Niño, Rolando Azurduy, que cumple huelga de hambre, afirmó a ANF que no puede aceptar el acuerdo con el Gobierno porque no aclara si se eliminará de forma definitiva el artículo 205.

Espera

El presidente nacional del Colegio Médico, Aníbal Cruz, anunció que la dirigencia esperará recabar los criterios de cada región, y que hoy por la mañana presentará al Gobierno una respuesta oficial.