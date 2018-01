Médicos de Cochabamba piden la renuncia de Campero y reactivan paro

Las declaraciones de la ministra de Salud, Ariana Campero, causaron molestia. Una asamblea del Colegio Médico de Cochabamba determinó reactivar el paro de actividades, exigir la abrogación del Código del Sistema Penal y exigir la renuncia de la autoridad.

"Esto es lo que se ha determinado en este voto resolutivo (...) Se ha roto nuevamente el compromiso que se tenía y nuestro pedido es que se cumpla todo el acuerdo que se ha firmado, prácticamente el primer punto es la abrogación del Código Penal", aseveró en conferencia de prensa el portavoz de dicha entidad, Jenny Cladera.

Hoy la titular de Salud, tras reaparecer en la escena pública, sostuvo que "hemos sido claros desde un principio, y eso es: día no trabajado no pagado", señalando que no se trata de una venganza contra el sector sino el cumplimiento de las normas.

Inmediatamente el Colegio Médico de Bolivia remitió una carta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, en la que se pide aclarar los dichos de la ministra, toda vez que el tema de las sanciones debía ser analizado sectorialmente.

"Nuestras bases están determinando volver a las medidas de presión por incumplimiento", advierten los galenos, recordando que "los diferentes colegios departamentales en reuniones directivas y asambleas consultivas consideran que el acuerdo está siendo incumplido en el sentido que este punto (sanciones) debiera ser tratado en comisiones sectoriales".

El representante sostuvo además que se plegarán a las movilizaciones que existirán mañana por la abrogación del Código Penal, pese a que el Gobierno dio por cerrado el conflicto con la derogación de los artículos 137 y 205 de la norma.