Masistas apuran dejar sin efecto el nuevo código penal

Luego de que el presidente Evo Morales anunciara que pedirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal boliviano, diputados y senadores oficialistas consultados expresaron que si bien estaban de acuerdo con la Ley 1005, votarán para que quede sin efecto porque es una decisión que asumen como partido y que todos deben responder al pedido de su líder.



La senadora por Santa Cruz, Adriana Salvatierra, lamentó que se tenga que abrogar un Código Penal que no es malo, más al contrario, está bien trabajado, salvo algunas observaciones que tiene en el tema de las infracciones penales, que iban a ser corregidas. No obstante, como bancada oficialista obedecen a un partido, por lo que todos deben votar por la abrogación.



Señala que el martes se presentará el proyecto de ley con un único artículo a considerar, que es la abrogación, mientras que el miércoles pasará a la otra cámara y el jueves estará a disposición para Presidencia a fin de que el Ejecutivo promulgue la anulación del código.



Asimismo, el diputado por Potosí, Víctor Borda, señaló que la abrogación no es una decisión unilateral del primer mandatario, sino que es consensuada y tienen la obligación de anular la norma. La finalidad, agregó, es pacificar el país.



A su vez, Carlos Navia, asambleísta del MAS, ponderó la determinación del presidente después de escuchar a diferentes sectores de la población. “El pesidente tiene siempre la sensibilidad de escuchar al pueblo y las preocupaciones que existen; todos sabemos que gran parte de lo que se ha dicho sobre el nuevo código es por la falta de información, tergiversaciones o verdades a medias”, dijo a ABI.

Opositores aplauden

Mientras tanto, los opositores celebraron lo que consideran un triunfo del pueblo boliviano, luego de las medidas de presión encaradas por los médicos, plataformas de la sociedad civil, cívicos, trabajadores y transportistas.



El senador Óscar Ortiz considera que Morales tuvo que ceder a la demanda ciudadana ante las movilizaciones que fueron creciendo y sumando nuevos actores. “Opositores y oficialistas votaremos por la abrogación”, dijo.



Esperan que acaben protestas

Aunque los sectores anunciaron que las movilizaciones continuarán hasta que se respete el 21-F, tanto Salvatierra como Borda esperan que con la anulación de la Ley 1005 se acaben los conflictos, de lo contrario se evidenciará que es un tema político.