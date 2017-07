Marcos Enríquez Ominami: “Bachelet obligó a su canciller a reunirse en el Comité de Fronteras”

Hace 1 hora

Marcos Enríquez-Ominami vino a Bolivia a entrevistar a Evo y a mandar mensajes a Chile, donde es candidato a la presidencia. Entrevistó dos veces a Evo Morales para un documental.



Se habla de una invitación para un diálogo directo que resuelva el tema marítimo, ¿se conversó de eso con Evo Morales?

Yo aspiro a ser presidente de Chile, no aspiro a ser vocero de un presidente, por tanto, dejaré que el presidente Evo dé cuenta de lo que sucedió. No voy a aceptar que nos castiguen a los chilenos y bolivianos que nos queremos reunir, no, hay un límite, nos merecemos todos los compatriotas el derecho a conversar; es más, debo felicitar a la presidenta Bachelet. Fíjese que ha cambiado su política y hoy ha obligado a su canciller a que se reúna el Comité de Fronteras, es una gran noticia.



¿Es posible entablar un diálogo por el mar entre Bolivia y Chile?

Yo he dicho que para ir de La Paz a Santiago no hay que pasar por La Haya, que es más corto el camino. No voy a emitir ninguna opinión que pueda afectar la posición de mi país ante La Haya, yo aspiro a que Chile gane en La Haya, pero dicho eso, creo que existen en paralelo enormes oportunidades y no lo digo yo, lo dice la presidenta de Chile que obligó a su canciller a su diplomacia a una reunión inédita.



¿El encuentro que tuvo con Evo Morales tiene alguna incidencia en su candidatura?

Yo he sido director de cine y televisión, diputado, fiscalizador, he sido el candidato presidencial más joven, tuve la votación más alta de un independiente en la historia de Chile, créanme que no necesito de un documental para conseguir más votos.



¿La solución al tema marítimo pasa por Perú?

No lo digo yo, eso lo dice mucha literatura jurídica, no se trata de eso, no vengo a intervenir en un proceso que yo no comencé y cuando sea presidente, pienso en avanzar en otros horizontes. No es el momento ni de debilitar la posición chilena ni de criticar la posición boliviana.



¿Evo expresó su intención de apoyar su candidatura?

Jamás un presidente podría ni debería en un documental de reflexión hacer política interna. No lo hizo, no lo hará y jamás yo le pediré apoyo ni abusaré de la confianza del presidente (Morales). No necesito de un documental para hablar de mi campaña, cuando haga campaña presidencial se los diré.