Madre de desaparecido: "Mi corazón dice que mi hijo aún vive"

"Mi corazón me dice que mi hijo vive. Está sufriendo ahorita. No sé quien lo tiene, pero Dios me va a mostrar". Así con angustia Hilda Calatayud expresó sus esperanzas de que su hijo Jesús Miguel Cañisaire aparezca con vida.

Cañisaure desapareció la noche de Año Nuevo cuando con su pareja Carla Bellott asistieron a la discoteca Planta Baja de la ciudad de La Paz. Doña Hilda lamentó que desde entonces ya no tiene ningún contacto son su hijo. La mujer que tiene cinco hijos recordó a Jesús Miguel como una persona tranquila, que no tenía nada de violento.

Señaló que Jesús Miguel era como el papá de la familia desde que su progenitor falleció hace 15 años atrás. "El más querido era mi hijo", dijo Hilda entre lamentos por la situación que podría estar pasando el joven.

Hilda expresó su confianza en que la Policía encontrará a su hijo con vida. Ya son dos semanas de la desaparición de la pareja. Al momento hay dos personas con detención preventiva, acusadas de tener en su poder el celular de Carla Bellott. La Policía presume que la joven pareja fue víctima de un atraco.