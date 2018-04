MAS ve que decisión de ONU a favor de Delgado también beneficia a Evo

El MAS decidió utilizar el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso Delgado y Maldonado, para favorecer políticamente al presidente Evo Morales, mientras que en el bando opositor la decisión causó incluso burlas porque consideran que el MAS trata de aprovechar cualquier tema que tenga que ver con derecho político.

“Ese fallo lo vamos a utilizar en los escenarios políticos porque desde el punto de vista jurídico ya nada podemos hablar, esa sentencia que habilita al presidente para postular ha cerrado toda discusión que dice que Evo Morales será candidato en 2019”, dijo el diputado Lino Cárdenas (MAS).

La presidenta de la Cámara de Diputados, afirmó que los opositores leen de distinto modo los derechos políticos que hace mención el fallo del comité, “a una recomendación de DDHH leen de una manera y cuando se habla de los derechos del presidente, esos mismos argumentos los usan al revés”, dijo la autoridad.

Pero el jefe de bancada de UD en Diputados, Gonzalo Barrientos, dijo que no es el mismo caso porque los exparlamentarios, Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, fueron inhabilitados para ser candidatos y no se aprovecharon de las leyes como pasa en el caso de Evo Morales.



El abogado constitucionalista, Williams Bascopé dijo que la interpetación que realizan los oficialistas es antojadiza porque los derechos humanos siempre son para las personas y no para los que tienen ejercicio de poder; recordó que Maldonado y Delgado eran ciudadanos a los que se les violó los derechos políticos y por eso acudieron a una instancia internacional y que ahora el MAS intenta utilizar, de manera antojadiza, un dictamen contra el Estado y que pone en conflictos a toda la cúpula del Gobierno.



Pero el diputado Franklin Flores consideró que los distintos fallos que se produjeron en las dos últimas semanas no afectan a la imagen internacional del país porque cada uno de esos fallos tienen una respuesta legal y que después de los juicios se comprobará que el Estado boliviano tenía razón.



Los fallos



Los legisladores también mencionaron que se debe conocer el fallo final del Comité porque hasta el momento no refiere con claridad todo el contenido y ni siquiera especifica qué tipo de reparación se debe hacer.



Pero no solo es el caso del Comité de la ONU, pocos días antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también hizo conocer su admisión de la denuncia por el caso terrorismo, sobre el tema, Cárdenas y Flores coincidieron en afirmar que se trata de una admisión y que esa instancia solo ve la forma de los requisitos y que en el juicio se podrá ver el fondo y que el Estado está en condiciones de demostrar que hubo un intento de dividir al país.

Cárdenas dijo que existe un convencimiento con pruebas suficientes para demostrar que el Estado fue el agredido en ese caso, específicamente.

Los otros casos

Venecia

Sobre el fallo de la comisión de Venecia, los masistas creen que es una organización de abogados cuya opinión no genera un hecho jurídico y que solo sirvió para favorecer un ataque político desde la OEA sobre Bolivia.

Las consecuencias

Los opositores recordaron que las sanciones que hoy vive Venezuela desde Europa se deben básicamente a los informes que emitió en su momento esta comisión de juristas y que puede pasar lo mismo en el caso boliviano.