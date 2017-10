Mientras el ala radical del MAS advirtió que llevará el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera a las elecciones de 2019 independientemente del dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), legisladores nacionales y regionales del oficialismo suavizan el discurso y piden respetar a las instituciones, de modo que, hasta que no salga un fallo, todas las versiones son opiniones individuales y no decisiones. También hay discrepancias sobre si García Linera acompañará a Morales.

Así se debate dentro el MAS estos dos puntos: por un lado están los dirigentes de los denominados movimientos sociales, quienes aseguran que pese a un fallo negativo del TCP, ellos seguirán con la repostulación del presidente Morales.

Por ejemplo, el dirigente de los ponchos rojos, Pedro Lucana, dijo que el pedido “es legítimo” y por tanto el TCP debe obedecer lo que el pueblo está demandando, independientemente de las consideraciones técnicas; en su criterio debe tomarse en cuenta el pedido de los electores. Lucana, sin embargo, no recuerda que una mayoría del electorado (51%) ya votó el 21 de febrero de 2016 por el No a la repostulación en un referéndum que se organizó a iniciativa de su propio partido político.

El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Teodoro Mamani, piensa igual a Lucana. Dijo que las concentraciones que se realizarán en todo el país expresan el pedido de la población y cree que todos los que exigen un fallo desfavorable al MAS, son políticos que quieren destruir las acciones de Morales.

Ayer, en el día del cumpleaños 59 del presidente, se registró una gran movilización en Cochabamba (el MAS dice que sacó a 50.000 personas a la calle, algunos medios locales hablan de 10.000 manifestantes) para proclamar la repostulación del presidente.

Pero el asambleísta departamental y dirigente del MAS Gustavo Torrico llamó a sus correligionarios a esperar el fallo y que una declaración “acalorada” de su partido es igual a la de quienes están presionando al TCP por un fallo en contra del MAS; por tanto, esos sectores igual son radicales.

Para el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, todas las expresiones en favor y en contra del recurso que deben resolver los magistrados del ente constitucional no pasan de ser meras opiniones, unas más encendidas que otras, pero son expresiones y deseos de los peticionarios. Todo lo definirá el TCP y su decisión.

Afirmó que cualquier pedido, por más radical que sea, no tendrá efecto en los magistrados del Constitucional, quienes deben aplicar las leyes, la misma Constitución y las convenciones internacionales. Aseguró que los gritos más fuertes o más débiles no provocarán ninguna reacción entre los letrados.



El otro frente

Pero al margen del recurso abstracto de inaplicabilidad que presentaron los diputados del MAS está el otro punto de debate referido al binomio, pues el congreso del MAS en 2016 solo aprobó buscar la repostulación de Evo Morales y dejaron en el limbo el caso del vicepresidente García Linera.

Ahora, los dirigentes de los movimientos sociales prefieren eludir ese tema. De hecho, el mismo dirigente poncho rojo, Pedro Lucana, que había dicho que por encima del fallo sobre la repostulación está la decisión de estos movimientos, prefirió excusarse de hablar sobre la suerte del ‘vice’.

El dirigente de la COB, Nicanor Baltazar, dijo que el MAS tendrá que reunirse en un congreso nacional y, como definió el apoyo para el presidente, también debe resolver la cuestión de si García Linera tiene el apoyo orgánico del MAS para ser repostulado en 2019.

El propio jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, David Ramos, afirmó que un congreso partidario debe definir el binomio masista.

Pero antes fue el influyente excanciller David Choquehuanca quien puso la discusión sobre la mesa al recordar que hace un año solo hubo el pronunciamiento por Morales y no así por García Linera. Casi enseguida, el presidente Evo Morales salió a defender a su vicepresidente a quien calificó como “insustituible” y deslizó su deseo de que sea su compañero de fórmula electoral.

A partir de esa declaración de Morales los dirigentes políticos, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, no dudaron en confirmar que el binomio del MAS para el 2019 repetirá a las dos principales autoridades.



No obstante, algunos abogados y los opositores afirman que ambos están totalmente inhabilitados por el artículo 168 de la Constitución y por un referéndum cuyo recuerdo está fresco. Acusan al Gobierno de que impondrá a la fuerza la habilitación de su binomio.



Diferencias

El diputado Wilson Santamaría dijo que los debates internos del MAS y las fricciones que se ven confirman la división que existe sobre el vicepresidente. Cree que el cuadro se agravará conforme se acerque el momento de definición, que puede ser el año entrante.

Su correligionario Amilcar Barral refirió que son los movimientos del MAS los que expresan el verdadero sentimiento hacia el vicepresidente pero no pueden decirlo.