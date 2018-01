Los médicos no levantan el paro, pese a la respuesta del Gobierno

El presidente Evo Morales criticó ayer en Riberalta la falta de "conciencia por la vida" de aquellos profesionales y trabajadores en salud que mantienen un paro indefinido, pese a que el Gobierno atendió sus demandas y frenó medidas para proteger a los pacientes y establecer las bases para la universalización de la atención integral y gratuita en salud.

“El paro continúa porque las demandas no están completamente resueltas”, manifestó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, en una charla vía telefónica que estableció con EL DEBER Radio en el programa Asuntos Pendientes, donde fue invitado el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, uno de los promotores del preacuerdo y la conciliación con los médicos el 2 de enero en Cochabamba.

Cruz retrucó a Siles cuando este afirmó que las demandas han sido atendidas al 100% por el Gobierno; el representante de los médicos dijo que falta un 10% al referirse al tratamiento de las sanciones y multas que se aplicarán a los médicos por los 45 días de paro.

El viceministro explicó que el preacuerdo firmado en Cochabamba se redactó a base del voto resolutivo que presentaron los galenos y con la carta del presidente Morales donde se compromete a derogar los artículos 137 y 205 y revisar el 293 y 294, quedando resuelta la solicitud del sector salud.

Posiciones

Por su parte, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, calificó de "demagógica y oportunista" la exigencia de los distintos sectores de abrogar todo el Código Penal, porque no consideran que el objetivo principal de esa norma es mejorar la administración de justicia en el país. Así criticó a médicos y transportistas que asumieron la posición de pedir la abrogación de la norma.

“Mientras no tengamos un acta firmada, las medidas no se van a suspender y nosotros hemos dicho una vez más, no le cuesta nada al ministro Romero convocarnos y redactar el acuerdo final”, declaró el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.