Para la ministra de Comunicación, Gisela López, la democracia en el país es "tan profunda" que el corredor Leonardo Martínez, que participa en el rally Dakar, hizo "política opositora" cuando le dijo al Presidente y Vicepresidente del Estado que respeten el 21F.

"Si en Bolivia no hubiera democracia, tan profunda como la hay, Martínez no hubiese agarrado el micrófono para hacer política opositora en un show organizado por la "dictadura". Sigan disfrutando del Dakar. A Bolivia le encanta; a los opositores también", dijo la autoridad en su cuenta de Twitter.

El piloto boliviano de cuadriciclos, el pasado jueves, al llegar a La paz pidió al presidente Evo Morales que respete el voto del referéndum del 21 de febrero de 2016 y la Constitución Política del Estado (CPE), como él respeta las reglas del rally Dakar.

La periodista del canal estatal le entregó a Martínez el micrófono, cuando se transmitía en vivo el arribo de los coches a La Paz en la competencia del Dakar. Cuando se esperaba un saludo de carácter deportivo, el corredor sorprendió cuando lanzó un mensaje político a los mandatarios.

"Señor presidente, señor vicepresidente la mayoría votamos 'No'. Yo cuando entro al Dakar me someto a todas las reglas. No soy político, yo solo le pido señor presidente, respetemos la Constitución, respetemos el 21 de febrero, es lo que yo le pido", manifestó Martínez.

Sin embargo, para el oficialismo el deportista tuvo una actitud en la línea de la oposición. En respuesta el diputado Franklin Flores (MAS) vinculó a Martínez con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.

"También le pedimos respeto, porque tenemos todo el derecho legítimo de recurrir a las instancias legales y constitucionales para habilitar a nuestro líder. Con todo respeto le pedimos que transmita a su líder, entiendo yo, que es Rubén Costas", sostuvo Flores.

En la línea del MAS y del Gobierno, el legislador dijo que el voto del 21F se cumplió, porque no se modificó el artículo 168 de la Constitución Política del Estado.