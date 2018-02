López se declara víctima de acoso de 'medios opositores'

La ministra de Comunicación, Gisela López, se declaró víctima de acoso político por parte algunos políticos y medios de comunicación de “oposición” a los que acusa de instrumentalizar a Yadira Peláez y Claudia Pardo, quienes denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual por parte del exgerente del canal estatal Bolivia TV, Carlos Flores.

“Mi autoridad ha venido sufriendo un sistemático acoso político de algunos personajes políticos de oposición y medios de comunicación de oposición y de algunas organizaciones de la sociedad civil que instrumentalizan a dos mujeres que, sin ninguna prueba y con una irresponsabilidad absoluta, me acusaron de encubridora y protectora de un supuesto acosador sexual”, dijo la ministra.

La autoridad se presentó este miércoles ante el pleno del Senado para responder a una petición de informe oral sobre las denuncias de irregularidades en los contratos del Programa Nacional de Telecomunicaciones e Integración Social (Prontis), documento que fue calificado por los peticionarios de “insatisfactorio”.

Los legisladores formularon nueve preguntas, la novena estaba referida al exgerente general de Bolivia TV, Carlos Flores, acusado por Peláez y Pardo de acoso sexual en el canal estatal. López, tras responder a las interrogantes sobre el caso Prontis, negó las acusaciones de protección al exfuncionario del canal.

Manifestó que fue injuriada y calumniada por las investigaciones que se hubieran realizado cuando fue gerente general del canal estatal y que afectó intereses “de delincuentes de 'cuello blanco' con el suficiente poder económico y respaldo político y mediático para desacreditar a la denunciante (ministra)”, dijo.

Peláez y Pardo denunciaron el hecho el año pasado, la primera incluso aseguró que conversó con López, cuando era gerente del Canal, para hacerle conocer del acoso que sufría, pero que no hizo nada y más tarde cuando ésta fue nombrada ministra designó a Flores como gerente general.

La senadora Jeanine Añez cuestionó a López que desde su condición de ministra se declare víctima de acoso político, cuando en realidad las acosadas son las dos periodistas que actualmente deben sufrir el embate de la autoridad. Dijo que planteó las peticiones de informe porque así le pidieron las denunciantes de acoso sexual, ya que ambas estaban en la indefensión.

López asegura que los ataques en su contra tenían un solo objetivo: su renuncia. Cree que buscaban "derrocarla" de su cargo, a través de la afectación de su ética y moral.

Dijo que llega a esta conclusión producto de un tuit del senador Arturo Murillo a quien acusó de ser el principal interesado en afectar su integridad moral. El legislador refirió en un mensaje que López no sería ratificada en el gabinete y que deje de perseguir a las dos periodistas y de proteger al "acosador" de Flores.

"Esta actitud evidencia su comportamiento misógino practicado con sus propias compañeras (...) y evidencia su comportamiento mitómano", arremetió la ministra contra Murillo.

Pero el senador de Unidad Demócrata se ratificó en el contenido de ese mensaje, aseguró que le tiene sin cuidado esos ataques, y reiteró que la ministra protegió a un "acosador sexual", que conociendo los hechos no asumió medidas en su despacho. "La ministra ha venido a atacar (porque) me he atrevido a defender a dos acosadas por alguien a quien ella protege".