Lluvias se cobran segunda víctima en La Paz; El Alto, con inundaciones

Una mamá soltera perdió a una de sus hijas y todos sus objetos de valor producto del derrumbe de la casa en que vivía. El hecho se registró ayer en la madrugada en el barrio Kalajahuira, de la ciudad de La Paz, donde, debido a la intensa lluvia de los últimos días, se vino abajo la precaria construcción de tres pisos, dejando como saldo fatal una niña fallecida y dos menores heridos.



La menor se convierte así en la segunda víctima que deja el temporal en la sede de Gobierno, debido a que hace 8 días Francisco Flores, un adulto mayor, falleció aplastado por una pared de adobe en la zona de Vino Tinto.



La Alcaldía paceña emitió una declaratoria de alerta naranja para los barrios Irpavi II y Alto Tacagua, frente a la crecida de ríos y la humedad que deteriora algunas edificaciones. La comuna encara obras con carácter de emergencia.



En El Alto, la situación no es diferente. Urbanizaciones del Distrito 7 amanecieron anegadas después de varias horas de una intensa precipitación pluvial, informó el subalcalde del sector, Hugo Dávalos. “Hay inundaciones en domicilios y se han caído algunos muros”, detalló.

La administración edil envió maquinaria y obreros para desviar el agua estancada en el sector y levantar los escombros; no obstante, señaló que esas zonas no son aptas para la edificación de viviendas.



En el área rural del departamento también se registran problemas por la pérdida de cultivos. Édgar Vásquez, alcalde de Luribay, distante 180 kilómetros de la ciudad de La Paz, informó que se declaró alerta roja porque una riada destruyó gran parte de los sembradíos. Piden ayuda de maquinaria pesada a la Gobernación para habilitar la carretera que fue afectada por un deslizamiento.



Ese municipio produce durazno, uva, lechuga y tomate, entre otras frutas y vegetales. Aún no se cuantificó la magnitud del daño.

Polémica por estadía en Tarija

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, criticó el viaje de Luis Revilla a Tarija en medio de la contingencia que vive la urbe. “Mientras en La Paz se declara alerta naranja por las emergencias, el alcalde, bailando feliz con comadres”, dijo.



La autoridad edil respondió explicando que se trasladó a esa región para llevar la experiencia de los buses de transporte municipal PumaKatari a ese municipio y no para participar de la festividad carnavalera. Aseguró que mañana estará de retorno en La Paz para coordinar las acciones frente a la emergencia.