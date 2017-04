Llanto y oraciones previas a decisión sobre los detenidos

La esperanza de su liberación les da consuelo. Familiares de los nueve ciudadanos bolivianos detenidos en Chile sufren por la ausencia y acompañan con oraciones las horas previas a su posible liberación, decisión que hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia.



Son 36 días desde que dos militares y siete funcionarios de la Aduana fueron capturados en la frontera, cuando intervenían a un camión cargado de contrabando. Permanecen en la cárcel de Alto Hospicio, con detención preventiva, a la espera del veredicto sobre el recurso de amparo constitucional presentando por su defensa.



“Estamos muy tristes de esta situación. Para mí es un vacío bien grande, porque con mi hijo era muy unida, lo extraño mucho, al igual que sus hermanas. Todo esto es como una pesadilla”, cuenta con la voz entrecortada Sara Rada, madre de Karl Luis Guachalla, uno de los siete personeros de la Aduana que está detenido.

Para esa familia, él era casi como el segundo padre, debido a que tiene tres hermanas. “Sus sobrinos son los que más preguntan, hasta le enviaron cartas con fotos y dibujos (...) Solo nos queda orar y confiar en que salgan libres”, dice la mujer.

Delina, pareja de Ediberto Mamani, lamenta que el caso se prolongue tanto. “No puedo describir lo mucho que le hace falta a su familia y también a mi”, relata la mujer. Ambos son oriundos de Potosí y él fue uno de los impulsores para que ella termine sus estudios superiores. “Extraño su compañía, siempre me daba apoyo moral para que siga estudiando, me motivaba para seguir adelante”, recuerda entre sollozos.



La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, estuvo el jueves y viernes en Iquique y logró entrevistarse por 15 minutos con los nueve ciudadanos. “Los he visto con la moral bastante alta, están bien físicamente”, aseguró en entrevista con EL DEBER.

Junto a Karl y Ediberto, también permanecen encerrados Alex Johnny Carvajal Huchani, Carlos Calle Solís, Arsenio Choque González, Diego Guzmán Vásquez, Brian Leandro, Juan José Torres y David Quenallata.

Nerviosismo en Chile

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que el Gobierno de Michelle Bachelet muestra “debilidad” ante la prolongada situación de los bolivianos. “Cuando uno sabe que lo que está haciendo no es correcto y eso se evidencia ante organismos internacionales, hay nerviosismo”, señaló.

El domingo se conoció que existe preocupación por parte de la defensa de Chile ante La Haya por el incidente. Sin embargo, el diputado Jorge Tarud negó tal efecto y afirmó que son “meras especulaciones”.

Piden objetividad a los jueces chilenos

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, instó a las autoridades judiciales chilenas "objetividad" para tratar la apelación que reclama la liberación de nueve ciudadanos bolivianos detenidos.

"Queremos llamar a las autoridades chilenas que administran la justicia a considerar el caso de los nueve bolivianos detenidos como un caso de derechos humanos y se pueda reivindicar su libertad, reconducir su tratamiento desde la objetividad", dijo.

Además, la autoridad, en conferencia de prensa, opinó que las autoridades políticas chilenas podrían "interceder" para que el proceso pueda "ser ventilado objetivamente y que se permita que las relaciones boliviano-chilenas en el ámbito diplomático puedan ir prosperando", y así dar solución al incidente.