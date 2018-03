Líder de las Bartolinas recomienda a Evo evitar hacer sus chistes

Los comentarios del presidente Evo Morales lo tienen en la mira. Después de que el mandatario le dijo a la ministra de Culturas, Wilma Alanoca, que "aporte para poblar El Alto”, señalando a un diputado que compartía con ambos el palco durante un acto en esa ciudad, la líder de la Confederación de Mujeres "Bartolina Sisa", Segundina Flores, le hizo una recomendación.

Flores expresó: “esas cositas poquito hay que decir. El presidente mucho está bromeando, eso no puede pasar”, según cita el portal de Erbol.

Para la máxima dirigente de las "Bartolinas", las palabras del presidente sobre Alanoca no son machistas, sino son una broma. Sin embargo, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, puesto que no es la primera vez que Evo hace este tipo de comentarios.

"A veces hay esas bromas muy fuertes. Un poquito habrá que bajar esas bromas que son un decir, con todos a veces el presidente se chistea, hasta públicamente", dijo.

Flores advirtió que esas bromas en público pueden generar tergiversaciones, que desemboquen en críticas para el primer mandatario.

Hace unos días la dirigente aseguró que su sector también quisiera colocar a una mujer obrera como acompañante de fórmula del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019.