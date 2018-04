Leyes sale a las calles y el MAS intenta calmar a los Demócratas

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, salió este jueves a las calles para recibir el apoyo de sus seguidores, a horas de presentarse a declarar ante la Fiscalía por el caso de un presunto sobreprecio en la adquisición de mochilas escolares.

La autoridad local aprovechó la presentación de un proyecto de ley de propiedad, que beneficiará a comerciantes, para volver a referirse al escándalo, mientras que desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tranquilizan a los Demócratas señalando que si el edil es detenido alguien de ese partido asumirá ese cargo.

"Yo me debo al pueblo y para el pueblo trabajo, el pueblo es el que me ha brindado la oportunidad de trabajar por la ciudad que tanto amo y es al pueblo y a Dios a quienes voy a rendir cuentas. Tengo las manos limpias y no tengo miedo", declaró en un improvisado discurso el burgomaestre cochabambino.

A su vez, en una conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, sostuvo: "Sea o no suspendido el alcalde Leyes, si eso sucediera en algún momento, va a ser un demócrata el que va a asumir la Alcaldía porque eso dice la ley. No va ser un masista, va a ser un demócrata".

Leyes deberá declarar mañana sobre la adquisición de 91.000 mochilas escolares por 12,4 millones de bolivianos a la Asociación Accidental 26 de febrero. Existe un segundo proceso abierto por el Ministerio Público por la obstrucción y encubrimiento contra funcionarios municipales por la extracción de información de 14 computadoras.