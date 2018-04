Después de escuchar dos veces a Percy Fernández tildarlo de corrupto, José María Leyes, alcalde de Cochabamba, quiere a su colega cruceño en la Llajta, pero no como invitado ni para darle una distinción, sino para que declare ante un fiscal. Humberto Trigo, abogado que defiende a Leyes en el caso de supuesta corrupción por la compra de 91.000 mochilas con útiles escolares, presentó ayer ante la comisión de fiscales que investiga la causa un memorial en el que pide que Fernández vaya a aportar con los datos que cuenta sobre el caso.

Percy se refirió dos veces al problema de Leyes. La mañana del martes, en un acto en el nuevo mercado La Ramada, el alcalde cruceño aseguró que Leyes es buena gente, pero “se quiso avivar y lo pillaron”. “Buena gente, pero le pelaste, hermano, andate. No quedan explicaciones ni disculpas, te gustó la plata, metiste la pata. Andate, hermano, good bye”, añadió.

Eso no fue todo. Por la noche, en la inauguración de un módulo escolar en la Villa Primero de Mayo, consultado por los medios de comunicación, lejos de retractarse, Fernández se ratificó: “ Ha sido un error muy grande el que cometió, de manera que su torpeza da lugar para que lo destituyan, da para todo lo que tenga que hacer la justicia con los datos que tenga a mano, descubriendo cuál es la confabulación interna para cometer tamaña torpeza. Me duele en el alma que un buen alcalde termine así”.

La ‘invitación’

Esto terminó de enfurecer a Leyes, que escribió un memorial para defenderse. “Teniendo en cuenta que el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz (sic), Percy Fernández Áñez, ha referido afirmaciones falsas y temerarias dañando de manera pública la honorabilidad de mi persona, fuera de ello en dicha declaración se ha referido al presente caso que, por tratarse de una investigación, debe convocarse como testigo al ciudadano Percy Fernández Áñez , mayor de edad, hábil por ley, vecino de la ciudad de Santa Cruz”, escribió Leyes en su memorial. Pidió que se le fije día y hora para que le tomen su declaración y que sea notificado en las oficinas del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

También puedes leer:





Leyes, que fue cautelado el sábado y no puede salir de su casa, ir al trabajo, hablar con los empleados de la Alcaldía de Cochabamba o con los medios de comunicación, encontró esta forma para responderle a Fernández, pero la cosa va muy en serio. En declaraciones a EL DEBER Radio, el abogado Trigo dijo que si Fernández decide no presentarse a declarar, pedirán que lo aprehendan y lo lleven a Cochabamba para que coadyuve con la investigación.



“Si no se presenta, utilizaremos los mecanismos legales para que él sea compulsado y venga a someterse a la investigación, que se dé pues un tiempito tratando de cooperar con la justicia”, dijo Humberto Trigo.

A partir de esta acción legal, Fernández ya no se refirió al problema de Leyes, que está acusado de cinco delitos de corrupción pública, por una licitación supuestamente simulada para favorecer al consorcio cruceño Asociación Accidental 26 de Febrero, que les vendió material escolar por un valor de Bs 12,4 millones y que, según la denuncia de la concejala cochabambina Rocío Molina, tenían un valor bruto de Bs 2,3 millones y fueron comprados en China 104 días antes de que se hiciera pública la licitación. En su memorial, Leyes calificó la denuncia de “inventada y forzada”.



Anoche, Percy Fernández estuvo en la sesión de honor del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en homenaje a la Villa Primero de Mayo, pero no habló más de Leyes. Solo aconsejó a los distinguidos que busquen un buen lugar para colgar la distinción entregada y que se las daban enmarcadas para que no terminen en los roperos, entre camisas y calzoncillos. “Estas burreras que hablo son tan importantes como los méritos que hacen para sus homenajes”, les dijo, antes de cantar con Alenir Echeverría y Gísela Santa Cruz, para luego intercambiar coplas coloradas con Tola Claudio, ante el aplauso y la risa de los vecinos de la Villa que acudieron a la plaza.

Tampoco se pudo tener una respuesta del vocero del municipio, el secretario de Comunicación, Jorge Landívar.

Rebote local

Ante el ‘faltazo’ de la brigada cochabambina de Unidad Demócrata, la defensa política de José María Leyes ha asumido la bancada cruceña de Demócratas. Ayer, antes de que el edil cochabambino hiciera público su memorial, la idea ya se le había ocurrido a Tomás Monasterio, diputado cruceño. Había anunciado que presentaría un memorial para que Fernández sea citado a declarar.

Para Monasterio, “ha habido autoridades muy sueltos de la boca” que han hablado del caso Leyes. Por eso hoy viajará a Sucre a reunirse con el fiscal general, Ramiro Guerrero, con dos propósitos: solicitarle que suspenda al fiscal departamental de Cochabamba por un presunto complot para derrocar a Leyes y presentar un memorial para que citen a Fernández “para que pueda aportar con pruebas de todas las barbaridades que está diciendo sobre este proceso”.

Esto le dijo Percy a Leyes:





Consultado si estos dichos se enmarcan en una lucha por el poder cruceño, en el que Percy Fernández y Santa Cruz Para Todos pretenden la Gobernación, mientras Demócratas busca la Alcaldía para Rubén Costas u otro candidato, Monasterio dice que no. Prefiere llevar la pelea al ámbito nacional, decir que Fernández es un instrumento del MAS no solo para el denominado “golpe municipal” en Cochabamba, sino para mostrar “que no solo ellos son corruptos”.



“El MAS, como está mal en las encuestas, como ha perdido el respaldo popular, trata de instrumentalizar cualquier caso para hacer quedar mal a otros partidos políticos. La quieren empatar, decir: ‘si nosotros somos corruptos, los otros también’”, explicó Monasterio.

Como prueba de su acusación pone como ejemplo la aprehensión de Carolina Ayala, una funcionaria de Leyes, en la que según él se puso énfasis en mostrar que también trabajó en la Gobernación de Santa Cruz. “¿Acaso es un delito trabajar en la Gobernación?”, preguntó.



A eso le suma las denuncias de supuesto sobreprecio en las compras de los PumaKatari en La Paz, que sin embargo no han derivado en un procesamiento contra el alcalde Luis Revilla, porque es una sindicación verbal de un concejal del MAS. “Lo van a procesar. Se vienen procesos contra Soledad Chapetón (alcaldesa de El Alto) y buscarán atacar a Rubén”, profetizó Monasterio.



Adriana Salvatierra, senadora del MAS, ya respondió sobre esta acusación. Para ella, es lamentable que los que se presentaban como paladines de la lucha contra la corrupción (por Demócratas), ahora protejan a Leyes bajo el discurso de persecución política. Pidió dejar que la Fiscalía haga su trabajo.

Te puede interesar:

Para entender

El origen del caso

Rocío Molina, concejala del MAS en Cochabamba, presentó el 2 de abril una denuncia por supuesto daño económico contra José María Leyes por la compra de 91.000 mochilas para los niños de Cochabamba.



Supuesto sobreprecio

Según la investigación de Molina, sobre la base del Documento Único de Importación del material, el costo bruto de lo vendido a la Alcaldía era 2,3 millones, mientras la comuna lo licitó por Bs 12,4 millones.



Sin el pago

Tras la denuncia, Leyes ordenó una investigación y decidió resolver el contrato el 13 de abril. Según lo que dijo en su cautelar, la empresa decidió no cobrar nada por las mochilas ya entregadas y repartidas.



Con medidas sustitutivas

Leyes fue imputado por delitos de supuesta corrupción por este caso. Tiene arresto domiciliario, una fianza de Bs 200.000 y prohibido hablar con sus funcionarios.