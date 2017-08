La Cámara de Diputados comenzará hoy a tratar la ley que quita la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y reflota el proyecto de construir a través de él una carretera que conecte San Ignacio de Moxos (Beni) con Villa Tunari (Cochabamba). El lunes, la Comisión de Desarrollo Amazónico de Diputados aprobó el proyecto de ley que llegó al plenario como tema único a tratar en la sesión venidera. Al contener solo una decena de artículos, la norma que dé luz verde al polémico proyecto podría aprobarse ya en su primera instancia.

El proyecto llega a la Asamblea Plurinacional justo cuando los afines del Gobierno lograron hacerse de la dirigencia indígena al interior del Tipnis. El territorio está dividido en cuatro cuadrantes dirigenciales y, desde 2011, había un empate técnico. El Conisur, la zona colonizada del parque por chapareños, y el Alto Sécure, el área indígena que se beneficiará directamente con la carretera, eran afines al Gobierno. Del otro lado estaba la Subcentral Tipnis y la Sécure, que se oponían al trazado por miedo a que la colonización los deje sin la tierra que consiguieron en la marcha de 1990.

“Ahora, el presidente de la Subcentral Tipnis, Domingo Nogales, fue desconocido por presentar la ley y la Subcentral Sécure está sin directiva”, cuenta Fernando Vargas, expresidente de la Subcentral Tipnis, que reconoce la debilidad dirigencial.

“Las bases les reclamaron un cambio (a los dirigentes) porque había otros intereses. Hubo un manejo político”, dijo Alex Ferrier, gobernador de Beni (MAS).

El 8 de julio, luego de que se presentara el anteproyecto de ley, pobladores de diferentes comunidades de la Tipnis y la Sécure se reunieron en Coquinal, uno de los pueblos del parque, para desconocer a Nogales y poner en su lugar a Fabián Gil, vicepresidente de la subcentral que se opone a la carretera y que ayer estuvo en el plantón organizado en La Paz para protestar contra el proyecto gubernamental.

Los otros dirigentes son Diego Roca (Conisur) y Carlos Fabricano (Alto Sécure). Este último es desconocido por los que se oponen a la carretera y lo consideran un dirigente del MAS, no uno de sus dirigentes. Por su parte, Fabricano considera estafadores a los que se oponen a la carretera. “Ahora que hemos despertado, ya no nos manejarán a su agrado. No nos van a meter el dedo en la boca”, dijo Fabricano, seguro de que la ley significará un mejor desarrollo económico dentro del Tipnis.

Pero para Vargas, la ruta no debe ser una discusión entre indígenas, sino un asunto que debe involucrar a todo el país.

De hecho, este anuncio ha hecho que la resistencia civil a la carretera se reorganice. Ayer hubo un plantón que congregó a un centenar de personas en La Paz y un foro en Cochabamba. En Santa Cruz, una vigilia.

En la Asamblea



Según explica Avilio Vaca, presidente de la Comisión de Desarrollo Amazónico, el proyecto fue presentado por dirigentes indígenas el 3 de julio y recién se tuvo la posibilidad de tratarlo esta semana. Añade que en el artículo 9 se abre la posibilidad de la construcción de carreteras que integren el territorio.

Vaca, diputado del MAS de origen guaraní, justifica la aprobación del proyecto en la consulta de 2012. Según él, 58 de las 59 comunidades consultadas dieron su aprobación al paso de la carretera y solo una se opuso. Solo 11 pueblos se opusieron a la instalación de la consulta. Sin embargo, Vaca asegura que se respetará la resolución de la consulta que ordena la construcción de una carretera ecológica y con participación de los indígenas.

Al tratarse de una carretera de la red vial fundamental, el derecho de vía es de 100 metros. Además, sobre la base de lo sucedido en otras zonas de colonización, un estudio del PIEB concluyó que en 18 años todo el territorio podría ser colonizado.

Sin tocar



El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, aseguró que mientras no se apruebe la norma no intervendrá el Tipnis. “No hay ningún proyecto en esa región porque no tenemos la facultad legal para hacerlo”, aseguró la autoridad. De la misma manera, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), informó de que se construían tres puentes en el trópico de Cochabamba. Sin embargo, una semana después los medios de información constataron que los puentes contratados estarían distribuidos a lo largo de 24 kilómetros en el Tipnis, en el llamado Polígono 7.



Hasta el momento, el Gobierno ya concluyó el tramo 1 de la carretera, llegando con asfalto hasta la comunidad de Isinuta, la puerta de entrada al Conisur. Según el gobernador Álex Ferrier, por el lado de San Ignacio de Moxos (tramo 3), las obras ya han avanzado hasta Monte Grande, a pocos kilómetros del inicio del parque nacional.

Mientras tanto, en la Asamblea Plurinacional se alistan para un largo debate. Para el oficialismo, la consulta de 2012 justifica la carretera. Para la oposición, esto se trata solo de darle más tierras que colonizar a los cocaleros de Chapare.