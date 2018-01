Lee todo lo que dijo el piloto que puso incómodo a Evo

Leonardo Martínez no pasó desapercibido por la rampa de llegada de los pilotos frente al estadio Hernando Siles. Cuando tomó el micrófono, se dirigió al presidente del Estado, Evo Morales, para pedirle que respete la Constitución Política del Estado (CPE). Martínez afirmó a DIEZ que no fue premeditado.

¿Cómo es que se anima a pedirle al presidente que respete la CPE?

Fue una bendición de Dios porque lo hice sin audiencia y sin intermediarios. Solo le pedí respeto a nuestro presidente y nada más. Así como se respetó para que él sea presidente, ahora que la gente le dijo no, se debe respetar también.

¿Fue algo planificado o pensado?

De ninguna manera porque yo no sabía que él iba a estar en la rampa. Fue un sentir que lo dije sin planificar. Como lo manifesté al principio, esto que pasó ahora (por anoche) es una bendición de Dios.

¿No teme represalias de aquí en adelante?

No tengo miedo porque se lo dije con respeto. Al presidente y al vicepresidente yo los respeto mucho porque son nuestras autoridades y se las debe respetar. Incluso me he sacado fotos con ellos porque se merecen mi respeto.

¿Por qué no se saludaron como ocurrió con otros competidores?

Yo no tengo ningún problema en saludarlo. Puedo ir a darle la mano porque es el presidente, pero no me bajé de la moto por un problema de salud con el que vengo desde Perú. Él tampoco lo hizo como con otros competidores, que patrocina.

Yo no busco protagonismo. Yo soy el único campeón boliviano del Dakar y no se enteró nadie. Piloto como Nosiglia (Wálter) y otros más me dicen que soy el campeón, pero lo hacen de manera personal y no delante de las cámaras.

¿Sus palabras se las pueden calificar como un sentimiento de la mayoría de los bolivianos?

No sé, creo que es más un sentimiento personal. Los bolivianos tenemos que atrever-

nos a decir las cosas. Con palabras y sin violencia. Eso de generar violencia ya pasó, es antiguo. Ahora los bolivianos tenemos que tener valor para manifestarnos.

¿Qué le dijo su familia por su intervención en la rampa?

Ellos estaban mirando la televisión esperando que nosotros pasemos (él y su hija Suany, que también corre en cuadriciclos), pero después de unos 15 minutos me llamaron y me dijeron que me apoyaban y que estaban orgullosos de mí. Siempre es lindo recibir el apoyo de la familia y yo lo tengo.