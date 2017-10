Lee aquí toda la declaración que realizó Juan Pari

"No recuerdo exactamente el monto, pero debe ser más o menos unos 20.000.000 (veinte millones de bolivianos)", dice Juan Pari en parte de su declaración informativa. El exjefe de Operaciones del Banco Unión en Batallas es acusado del desfalco de 37,6 millones de bolivianos.

EL DEBER te muestra las respuestas que dio el hombre tras ser capturado por la Policía. Al momento de su detención acompañaba a su novia a realizar transacción bancaria y opuso resistencia a la labor de los efectivos del orden.

Dentro de sus respuestas revela que "se utiliza un software, que centraliza todos los movimientos del Banco, vale decir, depósitos, retiros, egresos e ingresos y otros, mientras cumplía este trabajo, sospeché que nadie controlaba este trabajo, en este caso las cuentas contables”.

Entonces “como estaba años trabajando (en el Banco) me di cuenta que no se hacía un control exhaustivo en esa cuenta, es así que hablamos con Miguel Ángel Antezana buscando soluciones, le comenté esta idea de que no había control y dentro de sus creencias vio que era factible hacer el daño, es así que por el mes de diciembre (del año pasado) empezamos por primera vez a sustraer el dinero".

