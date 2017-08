Las universidades reducen su participación en preselección

El sistema universitario redujo su participación de cuatro a tres representantes en la preselección de candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional (TCP), porque, tras las críticas en el anterior proceso, renunciaron aquellos que estaban acreditados y las facultades de Derecho tropezaron con la falta de interés de otros profesionales para reemplazarlos, informó el secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Gustavo Rojas.

Rojas explicó que la Asamblea Plurinacional solicitó que ya no participen las universidades que intervinieron en la preselección de candidatos para Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental. “Nosotros nos opusimos, los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados insistieron en que ya no vayan, no nos pueden imponer, pero, lastimosamente, nuestro representante nacional, Lorenzo Flores, aceptó la solicitud”, reveló el ejecutivo.

El diputado del MAS Víctor Borda explicó que las universidades debían elegir a cuatro representantes para la primera instancia y a otros cuatro para esta. “Los presidentes de las cámaras no impusieron absolutamente nada, todo ya está establecido en el reglamento”, dijo.

Por lo tanto, fueron inhabilitados Enrique Cortez, de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca; Luis Alberto Arellano Rodríguez, de San Simón de Cochabamba; Héctor Araoz, de la Universidad Técnica de Oruro, y Sonia Llanos, de la Misael Saracho de Tarija.

“Por las críticas y observaciones, del resto de las universidades renunciaron los representantes que estaban acreditados y las facultades de Derecho volvieron a convocar, pero tropezamos con la falta de interés de los profesionales para participar en este proceso. Ante la dificultad, desde el jueves trabajan solo tres representantes”, dijo Rojas.

Quedaron Saúl Paniagua, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz; Carlos Ortiz, de la Autónoma de Beni José Ballivián; y Mauricio Cairo, de la Universidad Amazónica de Pando.

Para Borda, “eso no afecta en nada al proceso. Recordemos que en la anterior preselección no fue necesario que los representantes de las universidades emitan ni un solo voto, porque todo marchó sobre ruedas”.



El jefe de bancada de UD en el Senado, Edwin Rodríguez, opina distinto. “Significa que el sistema universitario quedó como una instancia de adorno, de florero, se ha generado mucho descontento interno. Se incumple el reglamento que deben ser ocho representantes. No ocurrió aquello, ahora solo aparecen tres, falta uno, y eso incumple la normativa. Realmente todo esto ya no tiene sentido”, aseveró.