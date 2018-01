Las lluvias causan pérdidas y penurias en los barrios afectados

Naida Hilari dormía tranquilamente, junto con su hijo de tres años, la madrugada del 2 de enero, cuando los gritos de su mamá la hicieron despertar de un salto. Llovía a cántaros y el agua ya había tapado las camas en los cuartos del fondo, que son más bajos. Tomó a su hijo, a su mamá y a su hermana y subieron a la única habitación de la segunda planta, a medio construir. Desde allí vieron cómo el agua iba subiendo poco a poco hasta llegar a un metro, echando a perder las cosas que en tantos años de esfuerzo habían conseguido.

Hoy, después de dos semanas, el agua bajó, pero aún siguen sintiendo los efectos del aguacero. “Todo se fregó, electrodomésticos, camas, no se pudo salvar nada. La heladera y las garrafas quedaron flotando en el agua. Los roperos se volcaron, el televisor no volvió a funcionar. La pérdida es grande. Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie”, afirma Hilari, que vive en el barrio Los Vallecitos, uno de los afectados por la inusual lluvia, con la que se inició el año

Pero es no es todo, porque se suman los gastos que están haciendo para poder rellenar su vivienda a fin de evitar nuevas inundaciones. “Son unos Bs 3.000 que hemos gastado para comprar tierra. Llevamos casi dos semanas trabajando y no hemos terminado. Ya han entrado siete volquetas de tierra”, afirma.

Bismark Dávalos y su esposa, Lizeth, vecinos del mismo barrio, trabajaban ayer tapando con escombros los huecos de la barda, por donde el agua ingresó a su vivienda, pues, según los vecinos, el agua llegó de otro barrio debido a un canal inconcluso. “Se fregaron los juguetes de mis niños, cuadernos y otras cosas con esa lluvia”.

La afectación en ese y en otros barrios motivó una declaratoria de emergencia por parte de la Alcaldía municipal, que ha venido asistiendo con el desagüe de las viviendas y con otros trabajos. El jefe del Departamento de Emergencias Municipales (DEM), Roxney Borda, indicó que hasta el jueves se lograron desaguar todas las viviendas en los barrios Valle Hermoso, Vallecitos y Valle Bajo. Ahora la comuna alista trabajos de canalización en la zona.

Se vienen más lluvias

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por lluvias en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La Paz. Se esperan aguaceros moderados y fuertes. Se estima que lloverá entre 60 a 90 milímetros, entre hoy y mañana. Ayer en la ciudad hubo chubascos aislados.