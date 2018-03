Las exportaciones de hidrocarburos en Bolivia se recuperan hasta un 42%

La estabilización del precio del petróleo repercutió positivamente en las exportaciones de carburantes de Bolivia. Datos del primer mes del año del Instituto Bolivianos de Comercio Exterior (IBCE), extraídos del INE, dan cuenta de una reparación del 42% de las ventas de hidrocarburos, con relación a enero de 2017.

En los primeros 30 días del año las exportaciones de gas llegaron a $us 222,9 millones. Esto representa un crecimiento de $us 66,2 millones, con relación al año anterior cuando la factura de exportación en este sector fue de $us 156,7 millones.

Un factor terminante para el alza de las exportaciones de este sector es la estabilización del precio del petróleo. Si bien el costo del crudo no ha tenido crecidas extraordinarias, como los $us 150 registrados en 2008, el costo se mantiene en $us 60.

En 2014, el precio más bajo del crudo fue de $us 30 el barril.

“Hay un incremento de un 42% en termino de valor, hay una recuperación en función al incremento del precio del barril del petróleo”, afirmó Gary Rodríguez, gerente del IBCE.

El exsuperintendente de Hidrocarburos Hugo de La Fuente señaló que la tendencia es que los precios a escala global se recuperen. Indicó que hasta 2022 el valor del crudo esté nuevamente en la franja de los $us 100 el barril.

Esta nueva coyuntura repercute positivamente en las arcas del Estado; empero, el experto sugirió que el Estado debe apuntar a diversificar la economía.

“Es necesario apoyar la agricultura, que es un gran generador de fuentes de trabajo”, dijo.

Déficit comercial

En total, en el primer mes del año las exportaciones sumaron $us 664,5 millones, mientras que las importaciones llegaron a $us 809 millones, esto generó un déficit de $us 144,5 millones, menor a los $us 154 millones registrados en enero del 2017.

Pero el 50% de las importaciones se concentraron en bienes de capital y suministros industriales.

“Estos son elementos para producir bienes y servicios en el país”, complementó Rodríguez.

Otros de los sectores que registraron crecimiento fue la minería. Las ventas de minerales de Bolivia al mundo, al cierre del primer mes, llegaron a $us 203,1 millones, un 14% más en valor que lo registrado el año pasado.

Los resultados en la industria manufacturera fueron positivos, llegando a facturar $us 216 millones; sin embargo, el volumen de estas ventas cayó un 23%.

En el sector agrícola hubo un saldo negativo del 7% en valor ($us 22 millones contra $us 29 millones en 2017) y un 47% en volumen.