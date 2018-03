La pasión de Cristo, según Müller y ¿Mar para Bolivia? dos muestras imperdibles

Dos muestras que darán mucho que hablar y seguramente estarán entre las más visitadas abren sus puertas esta noche. Una de ellas es la del artista plástico Alfredo Müller que vuelve al arte sacro con la recreación de los últimos días de Cristo y la otra es una nueva versión del proyecto bienal ¿Mar para Bolivia?, de Eduardo Ribera, en el que seis artistas de Bolivia y Chile se han unido para mostrar sus creaciones acerca del tema marítimo y además han realizado una obra en conjunto. Cada una de ellas ofrece temáticas y propuestas artísticas distintas, pero que no dejarán indiferentes al público que quiera apreciarlas.



Pasión y muerte



“A mis 60 años puedo decir que hago una pintura que realmente me satisface y si en otro momento jugué más con la iconografía que representaba en mis pinturas, ahora no. Mi afán no es causar polémica, sino pintar lo que me gusta y quizás por eso es que vuelvo a esta temática”, dice enfático Alfredo Müller de los 11 cuadros que desde hoy, a las 20:00, lucirán en su galería de arte de la calle Bolívar 114, y en la que en dos cuadros, de formato grande, ha pintado a un Cristo crucificado y a otro resucitado, ambos totalmente desnudos.



“La forma de mostrarlo desnudo es porque está escrito que fue crucificado así y porque trato de mostrar el lado humano de Cristo. No tiene un afán provocativo. Tampoco es que esté haciendo algo nuevo, porque me he inspirado en obras de El Greco, Miguel Ángel y otros artistas que a lo largo de la historia lo retrataron así”, explica Müller, que considera que los óleos sobre tela que desde hoy presenta son el reflejo de un ‘artista maduro’ y feliz con lo que hace.

Los une el arte



Algunas cuadras más allá de la galería de Müller y en dos salas del Museo de Arte Contemporáneo abrirá sus puertas ¿Mar para Bolivia?, que une a artistas de Bolivia y Chile que, a su modo, tratan de responder a esa interrogante.



Eduardo Ribera, gestor de ese proyecto, indica que la muestra que semanas atrás inauguró en Ecuador con el mismo nombre reúne una selección de obras de artistas de ambos países que desde 2012 han participado de esa iniciativa, en cambio la que abre esta noche son nuevos invitados.



En un extremo de la exposición estarán los artistas chilenos Ricardo Fuentealba, Danilo Espinoza Guerra e Ivan Zambrano Downing y en el otro extremo las artistas bolivianas Roxana Hartmann, Alejandra Barbery y Carolina Rivero Bruno, cada uno de ellos con muestras individuales, pero con la peculiaridad de que al centro de ambas salas, los participantes han trabajado en una obra en conjunto, la que recién se develará esta noche. “Lo peculiar es que por primera vez en la historia del arte boliviano y chileno se genera una obra entre seis artistas y que tiene como objetivo reflexionar acerca del conflicto marítimo”, explica Ribera, que también dirige el Museo de Arte Contemporáneo.

Debe saber que

Memoria

En el año 2000 una muestra de Alfredo Müller con imágenes de Cristo desnudo provocó muchas polémicas. Cree que 18 años después la gente en Santa Cruz es más tolerante a ese tipo de propuestas.



De Bolivia y Chile

¿Mar para Bolivia? estará abierta hasta el 28 de abril y cuenta con el apoyo de la Secretaría Municipal de Cultura, Patrimonio y Turismo. Es el único proyecto nacional que promueve el encuentro de artistas de ambos países.