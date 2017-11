La página web de EL DEBER subió desde el viernes por la noche hasta el sábado al medio día la siguiente pregunta: ¿Sabe cómo votará en las elecciones del 3 de diciembre?, refiriéndose al proceso de las elecciones judiciales en sí. Del sondeo participaron 262 personas, de las cuales respondieron con un Sí, 48,9%; mientras que dijeron No, 51,1%.



¿Es normal a estas alturas que casi la mitad de los votantes no la tenga clara?

Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Electoral Departamental, consideró que todavía quedan dos semanas para informar a la población. “Vamos a trasladarnos con nuestros equipos, son más de 100 capacitadores que irán a las 15 provincias explicando a los jurados y difundiendo información en el terreno. Nuestra intención es llegar a la mayor cantidad de electores para que de manera informada tomen decisiones este 3 de diciembre”.

Núñez explicó que el accionar de la institución que representa responde a una estrategia de comunicación del Órgano Electoral a escala nacional. “Todavía nos parece bajo (el porcentaje de los que sí conocen el proceso eleccionario), pero tenemos la esperanza de que se va a mejorar en las próximas semanas”.

Agregó que los jurados electorales están siendo capacitados y que el día de la votación los seis jurados (la mesa puede funcionar incluso solo con tres) van a mostrar las dos papeletas (una departamental y otra nacional) y las dos ánforas correspondientes, y van a indicar a la gente que tiene la opción de marcar en cada papeleta dos veces si así lo desea.



Otra pregunta que formuló EL DEBER, esta vez en la red social Twitter, fue:



¿Considera que la campaña para elegir autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional ha sido buena, regular, deficiente o confusa?



Llamó poderosamente la atención que un 50% la considera deficiente y un 38% confusa (ver infografía).

Los porcentajes llevaron a Núñez a reconocer:“Por ser una elección que tiene dos papeletas y en cada papeleta dos instancias, esta no deja de ser una elección compleja. “Pedimos a los lectores escuchar la radio, la televisión, leer nuestros 500.000 volantes a través de los avisos de cobranzas de CRE para ver cómo es la papeleta”.

La autoridad aclaró que la estrategia comunicacional tiene cuatro partes. “La primera etapa fue mostrar la naturaleza del proceso, la segunda los méritos de los candidatos y ahora estamos en la etapa de mostrar y explicar la papeleta. La última consiste en la difusión de los resultados de la elección. Por eso es entendible que todavía exista mucha confusión”.



Por su parte, Antonio Costas, del Tribunal Supremo Electoral, reconoció que para ellos el trabajo es complejo: “Con tantos candidatos es previsible que se tenga ese impacto no focalizado”, refiriéndose a la treintena que en el Facebook de EL DEBER no tiene idea respecto a las atribuciones que ejercerán los elegidos.

Agregó que esta cifra les permitirá hacer “ajustes para tratar de resolver algunos temas que pueden estar sueltos”.

Una elección “bastarda”

El cientista social Yerko Ilijic fue duro. “Que apenas un 48% del electorado, faltando dos semanas para la votación, sepa más o menos cuál es el procedimiento de elección, es desastroso”.

Calificó esta elección como muy extraña “porque nació ‘bastardeada’ por el Gobierno”, entre otros motivos porque el entonces ministro de Hacienda (Arce Catacora) anunció que no iba a entregar los fondos en la cantidad que estaba solicitando el Tribunal. “Esto significó reducir los costos y eso es algo que no se debió hacer, el Poder Ejecutivo está controlando una elección a través de la ‘austerización’ de los recursos. Por eso se entiende que un 88% de los que votaron en EL DEBER considera que esta es una elección deficiente o confusa”.



Ilijic agregó que el órgano que debió involucrarse de forma más vigorosa en este proceso debió ser el judicial “porque esta es una elección que le compete y le significa transformaciones, aun así no participaron siquiera en una evaluación mínima de las candidaturas. Por último, esta es una elección ‘bastardeable’ porque no requiere para la legitimación de los nuevos cargos cantidad de votos. Esto la gente lo percibe y siente que es una falta de respeto democrático. Ese 48% que dice que sabe cómo va a votar es porque sabe que tiene que hacer la fila, llevar carné y que debe estar inscrito, pero dudo mucho que entienda cuáles son las papeletas que están ahí y el peso que tiene cada candidatura”.