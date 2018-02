La ‘guerra’ a favor o en contra también se hizo sentir en las redes sociales

Las redes sociales fueron una vitrina para quienes están a favor y en contra del paro cívico, que defiende el voto del 21-F y rechaza la repostulación de Evo Morales.

El presidente de Bolivia agradeció en Twitter (@evoespueblo) por la concentración de decenas de miles de seguidores que apoyan su continuidad en el Gobierno. A esto agregó un clip de la reunión de los militantes del MAS, que alcanzó las más de 18.000 reproducciones.

Gisela López, ministra de Comunicación del Gobierno, se expresó duramente en su Twitter sobre el paro. “Que el Comité pro Santa Cruz -que no representa al pueblo cruceño, sino únicamente a los intereses de la élite de esa región-, esté entregando los pases de circulación para hoy, no es democrático, es autoritario. Eso no es paro de actividades voluntario. Están obligando al pueblo”, tuiteó.

Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, se dirigió a sus seguidores a través de su página en Facebook, donde invitó a la gente a que se sume al paro. A esto agregó unas fotos en las que él se muestra con integrantes de la comparsa Picaro- nes acatando la medida.

Las plataformas ciudadanas Kuña mbaretes, Me comprometo y Resistencia femenina postearon fotos y videos de gente acatando en diferentes puntos de la ciudad y del país. En Santa Cruz mostraron un clip de la Pedaleada Democrática 2.0, que partió desde la plaza 24 de Septiembre y finalizó en los pies del Cristo Redentor.

No faltaron los memes, fotos curiosas y transmisiones en vivo desde el extranjero, donde también se manifestaron. Los niños y mascotas bloqueando calles con sus juguetes o mujeres haciendo yoga llamaron la atención.