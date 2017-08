La René Moreno se retira de la preselección del TCP y el TSJ

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a través de su delegado, Saúl Paniagua, se retiró ayer de la evaluación de méritos de la preselección de candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional.

En una carta dirigida al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, el jurista argumentó su retiro de este proceso por una observación al reglamento de la preselección, que en su artículo 10, parágrafo cuarto, faculta a legalizar copias de títulos en el extranjero ante notario de fe pública. Esto, según Paniagua, contraviene la Ley del Notariado e incluso propicia la comisión de un delito.

Según explicó el delegado de la Gabriel René Moreno, no se trata de una observación menor, ya que deja abierta la puerta para que se acrediten méritos académicos inexistentes y se consigan hasta 24 puntos sobre un total de 40, certificando ante un notario diplomados, maestrías, doctorados y hasta segundas carreras.

Rechazan la observación

La senadora oficialista Adriana Salvatierra, parte de la Comisión de Justicia Plural que encabeza la evaluación de méritos, aseguró que formalmente no ha llegado ninguna renuncia a la comisión.



Explicó que Paniagua acompañó el proceso de selección para el Tribunal Supremo de Justicia y luego alegó problemas de salud para no acompañar el del Tribunal Constitucional Plurinacional.



La senadora también explicó que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana envió una nota a la comisión y fue respondida de forma inmediata. Para los legisladores, el notario no legaliza ningún documento, solo verifica su autenticidad, da fe de que el postulante cuenta con el documento original. “Quien legaliza el documento es la universidad de origen, la Cancillería y el sistema universitario”, dice.



Añade que solo uno de los postulantes presentó sus documentos con esta legalización. El resto hizo llegar sus documentos originales. En el caso de la copia legalizada ante el notario, la comisión dio la copia como válida.

Sigue en el Supremo

Paniagua aclaró que pese a que se apartan de la calificación de méritos, sí han hecho llegar su banco de preguntas para el examen escrito del TCP, junto a las del Supremo de Justicia. Para este tribunal sí continuarán como asesores y esperan que el banco de preguntas elaborado sea tomado en cuenta para ambos estamentos. Los postulantes se someterán a examen mañana por la mañana.