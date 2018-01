La Policía tiene la instrucción del Gobierno de evitar bloqueos carreteros

Luego de la amenaza del transporte pesado de iniciar un paro y bloqueos carreteros desde las 00:00 del lunes, exigiendo la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal, el Gobierno, a través del Ministerio de Gobierno ha instruido a la Policía boliviana que no permita el corte de las vías camineras.

“No se van a permitir excesos y tampoco el bloqueo de ninguna carretera, ninguna arteria principal y mucho menos carreteras interdepartamentales”, señaló el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, advirtiendo que la misión constitucional de la Policía es mantener las carreteras expeditas y dijo que serán muy estrictos. La información la dio a conocer a través de la red Erbol ayer.



Transporte

Entre tanto, el sector transportista alista sus movilizaciones en todo el territorio nacional y solo podría retroceder si existe un llamado de las autoridades del Gobierno para sentarse en una mesa de diálogo y resolver las críticas a la nueva normativa y otras específicas de su sector.

“Se van a paralizar actividades a las cero horas del lunes si no hay un llamado a reunión. Unos 40.000 transportistas se sumarían a la medida de varios sectores del transporte nacional e internacional. Si de aquí a un año y ocho meses recién entrará en vigencia el código, ¿por qué no ahora convocar a todos los actores sociales para que se modifique de acuerdo a la realidad del país? No entendemos por qué tanta tozudez”, manifestó Óscar Reynolds, dirigente del Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional (Ceatpenal).

Los transportistas se suman a las medidas de presión en contra de la Ley 1005 aprobada en diciembre pasado. Varios sectores, especialmente médicos, soportan huelgas de hambre y marchas diarias pidiendo que se escuchen sus pedidos.

La Cámara de Transporte del Oriente determinó también sumarse al paro indefinido desde el día lunes. El secretario ejecutivo del Transporte Libre de Bolivia, Gróver Cuevas, después de una reunión con el Legislativo, aseguró ayer que no asumirán medidas de presión.

Surtidores



El Sindicato Mixto de Transportes en Carburantes Nacional e Internacional (Simtrac) informó que se sumaría al paro convocado por los transportistas desde este lunes. La decisión la hizo conocer la Asociación de Surtidores (Asosur) y desde ese momento se sembraron rumores de desabastecimiento de combustible.



El hecho provocó grandes filas de vehículos en las gasolineras en algunas ciudades del país. El Ministerio de Hidrocarburos y la Agencia

Nacional de Hidrocarburos (ANH) aclararon que no existe desabastecimiento de carburantes.

“A través de las redes sociales se alarmó a la población diciendo que no existirá abastecimiento de combustibles líquidos. Esto no es cierto,

YPFB ha desplegado a todo su equipo logístico para garantizar los carburantes en las distintas ciudades”, salió a decir ayer sábado el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.



Gremiales



Por su parte, el máximo dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, dijo que su sector exige la derogación de los artículos 174 y 175 del código, ya que “dictan penas de cárcel por defraudación de impuestos y evasión aduanera”.

Ante eso, anunció que el lunes realizarán una marcha y un ampliado en La Paz para tomar otras determinaciones.



El ministro de Economía salió al paso ayer explicando que lo que se está buscando es sancionar penalmente a aquellos grandes evasores tributarios y no así a los pequeños comerciantes del país.



“Hay especulaciones relacionadas a delitos tributarios establecidos en el nuevo Código Penal, generadas por algunos dirigentes que tan solo buscan alarmar a sus sectores, con evidentes intereses personales y políticos.



Los delitos de defraudación tributaria y aduanera nunca fueron tratados en el ámbito civil porque siempre han sido tratados en el ámbito penal, como ocurre en cualquier país”, dijo.