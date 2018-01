La Paz registró 365 emergencias por lluvias hasta la fecha

En lo que va del año el municipio de La Paz atendió 365 casos de emergencias por lluvias, entre caídas de muros, desprendimiento de materiales, rajaduras, inundaciones y otros hechos que fueron reportados a la Red 114, informó el director de Atención de Emergencias, David Mollinedo.

“Hemos tenido 365 casos en temas de filtraciones, de rajaduras que reportan los vecinos a la Red 114, nosotros acudimos con técnicos de distritos y personal de las subalcaldías se trasladan a esos lugares para hacer las evaluaciones correspondientes”, informó la autoridad.

Los casos significativos se presentaron este domingo, en Achumani se reportó el desprendimiento de material y en la calle Federico Suazo colapsó un muro y el lunes, cuando se derrumbó una pared de adobe en Vino Tinto lo que dejó una persona fallecida.

“Hemos atendido desplomes de paredes y muros por el no mantenimiento que los propietarios no realizan a sus edificaciones porque no tiene buena evacuación de aguas, hay agua superficial por el tema de las lluvias, esto humedece, no se impermeabilizan paredes de adobe, esto ocasiona que se desplomen las paredes", explicó Mollinedo.

