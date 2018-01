-Hay gente que lo acusa de que fue tibio en el tema de las protestas, que participó en una marcha de la asamblea de la paceñidad, pero que luego se hizo a un lado, ¿es así?

Lo que pasa es que el 15 de diciembre hicimos en La Paz una marcha enorme, justamente en repudio al fallo del tribunal constitucional por la repostulación. Lo que no se puede hacer es movilizarse cada semana. La asamblea de la paceñidad, en el caso del Código Penal, lo que pidió fue hacer un análisis propio, porque en las redes circulaba información de uno y otro lado que no obedecía a la verdad, pero se vino lo de la abrogación.

Hay que tomar en cuenta que en La Paz no es favorable a los paros porque todos los días convivimos con conflictos, no es como Santa Cruz que hizo una medida de ese calibre después de diez años, nosotros las tenemos cotidianamente y es diferente.

-Gente del oficialismo apuesta que usted o Rubén Costas acabarán apelando al fallo para repostularse, ¿no será así?

No pues, si estamos justamente oponiéndonos a ese fallo ilegal e inconstitucional, no vamos a caer en ese juego de repostularnos nosotros.

-Usted se desmarcó del G6, ahora G5 (grupo que aglutina a expresidentes, exautoridades y líderes políticos) por esta estrategia que nos comenta?

Primero, que en el G6 nunca se habló de hacer una articulación política, que de ahí pudiera salir algún candidato. Seguramente esa fue expectativa de algún sector de la población, lo cierto es que no se habló de eso. Al interior hay muchas diferencias políticas, ideológicas, de concepto.

Entonces, no es posible que en ese escenario se pueda construir una alternativa política, por eso fue la decisión de retirarnos de ese espacio. Estamos en nuestro propio camino, construir una nueva alternativa, renovar, y traer espacios nuevos a gente nueva. Si en algún momento se genera un espacio de unidad deberá ser en torno a un proyecto, no a intereses personales. Mire lo que pasa con la oposición en el parlamento, se pelean por cosas insignificantes. No pues.

-¿Ve posible que ese proyecto tenga a Luis Revilla como candidato presidencial?

No tengo partido en este momento. Primero hay que tenerlo. En su momento se verá quiénes encabezarán las candidaturas. No solo pensamos en una elección nacional, sino en fortalecernos, crecer y mostrar lo que podemos hacer como partido político. Queremos ocupar espacios en los municipios y en las gobernaciones. Trabajaremos arduamente para que así sea.

-¿La creación de un partido no es un proceso?, el mismo MAS lo vivió dentro de la asamblea, primero con algunos diputados, luego fue creciendo hasta ganar con 54%, ¿no?

Sí lo estamos, nuestro proyecto es de largo plazo, no es coyuntural. Las perspectivas de ganar para cualquier actor político dependerá de su capacidad de elaborar propuestas nuevas.

-¿Cómo se ve en enero de 2020?, ¿cómo gobernador?

Si Sol.bo junto a otras fuerzas políticas, sobre la base de un proyecto, logramos construir una alternativa, identificarnos con las aspiraciones de la gente y si tenemos posibilidades de ser protagonistas y de ganar una elección el 2019, encabezaré yo la lista. Pero si el tiempo no nos da, deberemos seguir el proceso. No puedo responder exactamente cuál será mi lugar. Para encabezar una nueva alternativa política el 2019, todo dependerá de que tengamos la capacidad y circunstancias a favor.