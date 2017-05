La Iglesia ratifica confianza en el sacerdote de Santa Ana

El obispo titular del Vicariato Apostólico de Beni, Julio María Elías Montoya, llegó a Trinidad a las 18:00 de ayer, después de participar de una reunión en Cochabamba. En la capital beniana el representante de la Iglesia católica brindó todo su respaldo al padre Germán Sosa (38), de Santa Ana de Yacuma, porque no existe una denuncia escrita en su contra.

“Tenemos que darnos cuenta que el mismo padre confesó que algunas fotos fueron verdaderas, pero otras parecen que fueron producto de un montaje. Hay una situación que es antes de ser sacerdote y se han aprovechado de fotos personales para crear cierta situación y acusarlo. He visto esas fotos y no son cómo para estar en la vida de un sacerdote, pero él mismo ha pedido perdón y no son fotos que indican que tiene hijo o (que esté) en acto de pedofilia”, dijo el obispo.

Además, el vicario de Beni afirmó: “Tiene mí confianza (el padre Sosa) porque trabaja para evangelizar en este mundo. Como párroco de Santa Ana le doy mi apoyo y seguirá ejerciendo en Santa Ana”.

El fin de semana circularon fotos por las redes sociales en las que aparecía el sacerdote de Santa Ana de Yacuma consumiendo bebidas alcohólicas, paseando en vehículos de lujo y besando a una mujer.

Linchamiento

El padre Germán Sosa había decidido no hablar más con los medios de comunicación. Sin embargo, ayer abrió las puertas de su sencilla casa en un barrio de Trinidad, donde estaba al lado de su madre, Raquel Égüez Michel (76), de sus hermanos y sobrinos. Estaban almorzando un majadito batido de costilla, como le gusta al beniano. Vestía de pantalón corto y de chinelas, pues se siente un hombre común y corriente y seguidor de Cristo.



“No estoy huyendo. He venido (a Trinidad) a poner en conocimiento (al párroco) sobre este caso que alarmó por las redes; merece que se me pregunte, pero he sido víctima de calumnias, de un linchamiento social y comunicacional. Lanzaron fotos sin perdón de Dios, sin tener en cuenta la dignidad de una persona. Esas fotos salieron, valga aclarar, después de casi ocho años de ser párroco en Santa Ana. Jamás había tenido este problema”, dijo.



El sacerdote afirmó que entre las fotos publicadas aparece su hermana, a la que hacen figurar como si fuera su pareja y que hoy es abogada, a la que también dañaron su dignidad. Su hermana es Beiby Muñoz Égüez, que tiene esposo y dos hijos menores de edad. Señaló que los que publicaron las fotos no tuvieron la molestia de ver el lado humano, pastoral del padre Germán porque “apuntan a que salga de Santa Ana para que sigan los abusos, la discriminación y el amedrentamiento”.

Anuncian proceso contra los medios

La abogada Beiby Muñoz Égüez, hermana del padre Germán Sosa, anunció que se está iniciando una demanda penal contra algunos medios de comunicación, especialmente contra el administrador de las redes Taxi Noticias, que continúa publicando imágenes del sacerdote sin conocer su versión, incluso tomando fotos privadas de su Facebook.

La abogada dijo estar agobiada porque tiene esposo y dos hijos que están sufriendo, al igual que toda su familia. “Me sacan como si yo fuera pareja de mi hermano; eso es un delito”, expresó.

Entre lágrimas, dijo que su hermano no ha violado, no ha matado, no ha cometido delito, pero lo están linchando a través de las redes sociales. Afirmó que está decepcionada por la forma cómo se ultraja la dignidad de las personas.