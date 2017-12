La Iglesia considera que cuando un político se cree un salvador es la peor tragedia

El monseñor Sergio Gualberti durante la misa dominical sostuvo que la elección de Dios no tiene una dimensión política y que Jesús no viene a imponer por la fuerza. Para el oficialismo, esta es una jornada de reflexión y no de enfrentamiento

Gualberti destacó la presencia de Jesús en la vida de los creyentes y no se olvidó de los problemas del país