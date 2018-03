Por la confiscación de las regalías del campo de gas de Incahuasi, la Gobernación de Santa Cruz postergó el pago de contraparte de 27 proyectos en ejecución entre carreteras, proyectos productivos y de salud. La medida fue observada por la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), que cuestionó a la administración departamental por no haber aprovechado la época de bonanza económica para encarar estos proyectos.

De las obras suspendidas, 23 son de infraestructura caminera, entre las que se destaca la doble vía Montero-Yapacaní, la doble vía Warnes-Santa Cruz y la construcción de la carretera Chané-San Pedro, entre otras.

En el plano productivo se frenaron tres proyectos de riego y climatización, que la Gobernación lleva adelante con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

En el sector salud, se suspendió la construcción y equipamiento del hospital de Montero.

Los 27 proyectos tienen un costo de Bs 14.428 millones, de los cuales la contraparte cruceña debe ser de Bs 2.395 millones.



Según la entidad subnacional, por los recortes de regalías del megacampo de gas, solo se desembolsaron Bs 562 millones.

Al margen de las iniciativas suspendidas, otras 38 están en riesgo. En total, existen 65 obras comprometidas por falta de recursos.



“Resolveremos contratos que tenemos con el Gobierno por carreteras de la red fundamental. No firmaremos los contratos de las nuevas carreteras hasta que se solucione la situación financiera de la Gobernación”, dijo Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación.



En la víspera, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, denunció “una asfixia económica” desde el nivel central porque en los últimos tres años los fondos asignados a la región oriental se contrajeron en un 60%.



Sin embargo, el Gobierno alega que desde 2016 y 2017 la administración de Costas cuenta con Bs 527 millones de saldos en bancos.

Rodolfo Vallejos, presidente de Amdecruz, criticó la postura de la entidad regional.



Para él, existe una debilidad institucional en la Gobernación. Afirmó que no se puede parar obras por las regalías del campo Incahuasi, “porque recién en 2017 empezamos a producir”.



“Los otros años no había regalías por el Incahuasi y hubo ingresos jugosos, que no se distribuyeron a las provincias”, afirmó.

Aseguró que hay otros recursos del TGN para financiar obras.



“No tiene que afectarse ningún proyecto, dónde se van estos recursos”, cuestionó.

En contrapartida, Peña afirmó que los recursos (saldos) señalados se usan en obras y gastos en el sector de salud.