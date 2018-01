La Gobernación cruceña suspende licitaciones de nuevos proyectos

El recorte de regalías ha obligado al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz a suspender la licitación de nuevos proyectos. La institución además está analizando qué otras medidas de austeridad aplicará.

Las secretarias de la Gobernación cruceña tienen plazo hasta este viernes para enviar sus análisis sobre los proyectos que pueden postergarse hasta que se aclare la situación financiera de la institución.

Electrificación, planes camineros y equipamientos de hospitales para las 15 provincias cruceñas son algunos proyectos que se verán afectados con la medida, precisó Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación de Santa Cruz.

En 2017, las regalías representaron el 88% del presupuesto general del Gobierno departamental (Bs 315 millones), explicó Aguilera, agregando que las gobernaciones de todo el país no tienen garantizada una sostenibilidad financiera porque son dependientes de un solo ingreso (hidrocarburos o minerales).

“Somos dependientes de las situaciones de los precios internacionales, que como hemos podido apreciar estos últimos tres años, hemos sufrido la rebaja de casi el 60% de nuestro presupuesto por las crisis que atraviesa y recién el Gobierno nacional está reconociendo. El pacto fiscal que viene proponiendo el gobernador Rubén Costas, en base a la coparticipación tributaria hace que las gobernaciones sean sostenibles”, manifestó Aguilera.

Cabe recordar, que la administración departamental anunció la semana pasada que debió haber recibido Bs 62 millones por producción y ventas de hidrocarburos entre septiembre, octubre y noviembre de 2017, pero que solo recibió Bs 32 millones.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hizo el depósito por Bs 32 millones, correspondientes al trimestre señalado, el 29 de diciembre. Fue entonces cuando se hizo la comparación con respecto al monto de Bs 62 millones que había proyectado Hidrocarburos.



Sin respuesta

Luego de recibir los recursos lasemana pasada, la Gobernación de Santa Cruz remitió una carta a Mario Guillén, ministro de Economía, para exigirle una explicación sobre el recorte.



Georgia Nieme, secretaria de Economía y Hacienda de la institución cruceña, señaló que hasta el momento no recibieron respuesta a la misiva. “No han querido atender, por escrito van a dar la respuesta de oficio al reclamo que han hecho, que tengan paciencia”, manifestó.



Nieme además informó que han tomado otras medidas para conocer el motivo del recorte. Está semana, el representante de la Gobernación ante YPFB realizará las gestiones del caso ante la estatal petrolera y el secretario de hidrocarburos también hará requerimientos de información sobre el tema.

Insistentemente, EL DEBER buscó ayer al ministro Guillén para consultarle sobre el recorte de las regalías, pero no contestó su teléfono.

Además se contactó con la Unidad de Comunicación del Ministerio de Economía, pero tampoco respondieron hasta el cierre de edición.

Es un aporte, según el MAS



A decir de Edwin Muñoz, asambleísta departamental por el MAS, no existe ningún recorte en las regalías. “El Gobierno nacional le dice a la Gobernación de Santa Cruz ustedes también aporten para la renta dignidad. El Gobierno nacional ha reducido presupuesto para pagar a las personas de la tercera edad. Además, se pidió una ayuda para los títulos de bachiller. Y no nos olvidemos de los incentivos a los hidrocarburos”, dijo.



Es un aporte que hace la Gobernación para beneficiar a algunos sectores de la sociedad, de acuerdo con Muñoz.

Por su parte, Nieme sostuvo que el reclamo que está realizando la administración departamental no tiene relación con el recorte anual del 12% que le hacen por el tema de los incentivos a los hidrocarburos.



“El tema de la renta dignidad y el tema del título de bachiller no los descuentan del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos). No es correcto y no tiene ninguna relación”, afirmó Nieme.

Destino del dinero

Recursos para salud

En 2017, la Gobernación cruceña destinó Bs 124 millones en cubrir personal médico (ítems) y Bs 9 millones en equipos. Controló, eliminó y erradicó 23 enfermedades. El dengue se redujo a solo 143 casos confirmados y ningún muerto, según el gobernador Rubén Costas.



Obras Públicas

Actualmente, existen Bs 195 millones en ejecución, que han servido para concluir algunos proyectos comenzados en gestiones anteriores, y para impulsar los 10 proyectos de infraestructura vial que se ha hecho con inversión directa y con financiamiento de la CAF.