La Fiscalía duda en citar a los ministros pedidos por Zapata

La Fiscalía no ha definido si convocará o no al ministro de Minería, César Navarro, y al de Obras Públicas, Milton Claros, que fueron solicitados como testigos por la ex gerenta comercial de la empresa china CAMC Gabriela Zapata, que enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito.

“Zapata ha referido a los dos ministros; sin embargo, veremos el desarrollo del desfile de testigos y a quiénes realmente convoca porque el Ministerio Público tiene la referencia, pero no se ha confirmado este aspecto”, señaló el fiscal asignado al caso, Juan Carlos Soria.

Los periodistas insistieron en preguntarle por qué no se inició el trámite de convocatoria y el investigador respondió: “El Ministerio Público tiene la referencia; sin embargo, está sujeta a confirmación si es que serán citados o no para entregarles los comparendos respectivos”, recalcó.

El juicio se reanudará el martes, y precisamente será el turno de las declaraciones de los testigos que presentó la exgerenta de CAMC y, entre ellos, la defensa ratificó ayer, en contradicción con el fiscal, que están los dos dignatarios.

Quintana

En la audiencia del miércoles, la exjefa de la Unidad de Control Social, Cristina Choque, reveló que en febrero del año pasado fue a la casa de Gabriela Zapata por instrucción de su superior, que era el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. Esa aclaración surgió luego de que el ex asesor legal de CAMC Fernando Cortez señalara que vio dos veces a Choque en el domicilio de la implicada en el caso, luego de que estallara el escándalo.

Los medios consultaron al equipo de fiscales si es que esta declaración provocaría la convocatoria de Quintana, pero Soria respondió que no hay indicios suficientes para convocar a la exautoridad, que está fuera del proceso.



Proceso

El juicio oral contra Gabriela Zapata agotó la prueba documental y testifical. “Estimo que estamos en un 70% de avance. Se determinó por acuerdo de las partes concluir este proceso, también hay consentimiento de la defensa que sea por tiempo y materia, y eso es lo que aceleró el proceso”, explicó el fiscal Soria.



Está pendiente, además de la declaración de los testigos presentados por Zapata, otras inspecciones. Entre ellas la que se pidió realizar a las oficinas de la CAMC, que están ubicadas en la calle 13 de Calacoto, en la zona sur de La Paz.