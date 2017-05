La FIFA suspende la sanción contra Lionel Messi

El Comité de Apelación de la FIFA ha defendido el recurso presentado por la Asociación del Fútbol Argentino, en nombre del jugador Lionel Messi, en contra de la decisión tomada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, el levantamiento de las sanciones impuestas a él como resultado, señala el comunicado oficial.

Después de una audiencia que tuvo lugar en Zurich el 4 de mayo de 2017, el Comité de Apelación ha reservado la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA el 28 de marzo de 2017, la cual, en aplicación del art. 77 a) del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), había encontrado Lionel Messi culpables de infringir el art. 57 de la FDC por haber dirigido insultos a un árbitro asistente.

A pesar del hecho de que el Comité de Apelación de la FIFA considera un comportamiento de Lionel Messi como reprochable, el ex concluyó que la evidencia disponible no era suficiente para establecer que la norma apropiada, es decir, a entera satisfacción de los miembros del Comité de Apelación, que el art. 77 a) de la FDC, según la cual la Comisión Disciplinaria es responsable de sancionar las faltas graves que no hubiesen advertido los oficiales de partido, se podría aplicar.

El Comité de Apelación subraya, sin embargo, la importancia de mostrar siempre el respeto a los oficiales del partido, haciendo hincapié en que tal principio es esencial en el fútbol y cualquier conducta antideportiva que pueda ser contraria a los principios del juego limpio no puede ser aceptada.

En vista de la decisión anterior, la suspensión de cuatro partidos impuestas a Lionel Messi, que entró en vigor el 28 de marzo de 2017, y la multa de 10.000 francos suizos se han levantado.