La COB declara paro en contra del Código Penal y rechaza anuncio de Evo

La Central Obrera Boliviana (COB) determinó un paro de 24 horas para este miércoles contra el Código del Sistema Penal y expresó su rechazo al anuncio realizado por el presidente Evo Morales de tomar medidas "constitucionales y legales" para garantizar que retornen los servicios de salud tras 47 días de paro médico.

Guido Mitma, máximo ejecutivo de los trabajadores, sostuvo que esa instancia "siempre va a estar a la cabeza de las grandes movilizaciones", razón por la que respaldarán las protestas que existen de al menos nueve sectores contra algunos aspectos de la norma.

"Basta de mentiras al pueblo boliviano, no se puede criminalizar a los profesionales", advirtió el dirigente, que adelantó además marchas, bloqueos y otras medidas de presión para los siguientes días.

Agregó que "no se puede criminalizar la protesta, no se puede criminalizar la libertad de expresión, no se puede perseguir a los dirigentes", en referencia a las palabras del jefe de Estado.

"Sería grave, sería fatal si el Gobierno utiliza la fuerza contra estas movilizaciones", advirtió Mitma y enfatizó que actualmente "no existen las garantías necesarias constitucionales para todos los bolivianos".

Entre los sectores que observan el Código Penal están los médicos, el magisterio urbano, la UMSA, la Iglesia Católica, el Colegio de Abogados, los evangélicos y gremios periodísticos, entre algunos. En el caso de los galenos, casi cumplen 50 días de paro.